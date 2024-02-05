Гороскоп на 6 февраля 2024 года предупреждает о возможных ссорах и непониманиях и советует проявить гибкость.

Эксклюзивный гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

6 февраля: какой это лунный день

Вторник, 26-27 лунные сутки. Луна занимает знак Стрелец.

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Влияние Луны 6 февраля на различные сферы жизни

День решительных действий и активного решения различных вопросов и проблем. Очень хорош для спорта и соревнований, физической работы, ремонта автомобилей, сделок с недвижимостью, хирургических операций и начала лечения. При необходимости можно вступать в споры, начинать судебное разбирательство.

Во вторник часто могут возникать ссоры и непонимания. Не рекомендуется проводить переговоры, игры свадьбы, отправляться в путешествие.

Хороши прогулки на свежем воздухе, самодисциплина в удовольствие. Распланируйте свой день, займитесь делами, которые не могли раньше сделать или завершить. Проявляйте осознанность, избегайте гнева, импульсивных решений, упрямства и конфликтов.

Гороскоп на 6 февраля: что можно делать

6 февраля будет преобладать энергия духовного преображения и вдохновения.

Согласно гороскопу 6 февраля, будет удерживаться напряжение предшествующего дня, могут быть ссоры и конфликты. Хирургические операции, сделанные в этот день, должны быть успешными. Благоприятный день для создания садов и парков. Возможно нарушение соглашений, начало конфликтов и военных действий.

6 февраля также очень благоприятный день для духовной практики, молитв, чтения мантр, соблюдения поста. Следует проявить гибкость, прислушиваться к людям, а для хорошего самочувствия сделать массаж поясницы или суставов. Возможные ссоры и конфликты, старайтесь не поддаваться на провокации.

Рекомендуется не делать покупки, а также не брать в долг, не начинать поездки.

Аффирмации на 6 февраля

У меня много энергии и жизненных сил и здоровья!

Моя жизнь сбалансирована и гармонична!

Я контролирую свою жизнь!

Я рада открывать новые пути!