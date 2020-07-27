Гороскоп на 27 июля 2020 для всех знаков зодиака просит Весы и Скорпионов ни с кем не общаться, Раков – игнорировать сплетни, а Львов досрочно переводит во вторник.

Овен

Пятерка чаш

Любые огорчения, которые вы сегодня не отбросите сразу же, останутся с вами на долгое время и будут медленно отравлять жизнь. Потому постарайтесь во всем, что не так, находить сегодня и хорошую, хоть немного, сторону.

Телец

Перевернутая Десятка мечей

Сегодня все может идти не так и расстраивать, и единственное, чем может утешить Тельцов гороскоп на 27 июля – это то, что хуже уже не будет. Сегодня – самая низкая точка недели, и если вы переживете ее, все остальные дни будут приносить радость и возвращать покой и веру в себя.

Близнецы

Семерка мечей

Все сегодня будет толкать к тому, чтобы пойти обходным путем, немного приврать, по мелочи обмануть. Старайтесь опираться: Семерка мечей – такая карта, что и сама любит ставить подножки. Если пойдете за ней, очень скоро она повернет все так, что обманы и привирания раскроются, а обходной путь закончится тупиком.

Рак

Перевернутая Тройка чаш

Внимание: вокруг Раков сегодня генерируются сплетни и болтовня, причем сами Раки к этому отношения не имеет никакого. Это может отвлекать, бесит, злить. Самое главное – не вовлекайтесь и не поддерживайте то, что происходит. Тогда все быстро рассосется само собой.

Лев

Шестерка мечей

Все знаки как знаки, но Львам гороскоп на 27 июля выдает сразу билет в будущее. Ваша карта говорит, что вы готовы двигаться дальше, в какой-то новый этап своей жизни, и оставить то, что тянет на дно, позади. Так и поступите, в добрый путь.

Дева

Перевернутый Повешенный

Если вы делаете что-то, что не нравится вам, но терпите, а не пытаетесь это изменить, сегодня подумайте: а зачем? Что это принесет через месяц, год? Если вы терпите просто ради того, чтобы терпеть – бросайте это дело прямо сейчас.

Весы

Отшельник

Хороший день, чтобы по возможности ни с кем не общаться, а назначить совещание с собой и решить, что дальше. Наведите порядок в мыслях и чувствах, поймите, чего хотите, а что надоело. А потом потихоньку переносите получившийся интерьер в большой мир.

Скорпион

Перевернутая Шестерка мечей

Скорпионам гороскоп на 27 июля по картам таро тоже советует сегодня общаться поменьше, но по другой причине. Вы сегодня просто не способны ни с кем договориться. Все раздражает, все тормозит, все отбрасывает назад. Попробуйте завтра еще раз, сегодня просто сохраняйте равновесие – и душевное, и так просто.

Стрелец

Девятка мечей

Старые обиды и страхи сегодня могут навалиться с новой силой, как будто они случились только вчера. Постарайтесь создать вокруг себя комфорт и обложиться шоколадом и близкими друзьями для поддержки.

Козерог

Умеренность

Рутина сегодня копится вокруг как-то так, что где-то в середине дня вы можете обнаружить, что еще ничего не сделали, но уже очень устали. Если заметите, постарайтесь выбраться из этого растянутого бездействия. Иначе понедельник так и будет переливать все вокруг вас из пустого в порожнее.

Водолей

Четверка посохов

Не стройте сегодня новые планы. Продолжайте вместо этого те дела, которые частично сделаны и в которых все хорошо. Во-первых, проблемы могут быть внезапными і проверить никогда не лише. Во-вторых, просто хорошо начать рабочую неделю с того, что удается и что и так радует.

Рыбы

Паж мечей

Очень хороший день, чтобы выяснить с кем-то отношения, но все остались после этого живыми и здоровыми. Даже неприятные разговоры будут конструктивными и помогут посмотреть на ситуацию под другим углом. А там, может, и ситуация окажется не проблемой, а мелким недоразумением.

Гороскоп на июль 2020 будет благоприятным. Многие почувствуют, что пришло время что-то поменять в своей жизни. Начнется новый виток событий, касающихся дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками.

Источник: А как вам такой расклад