Гороскоп на 24 июля 2020 для всех знаков зодиака обещает шумные праздники Козерогам, тихие – Рыбам, и отдает Тельцам все трагические роли.

Овен

Король пентаклей

Если у вас еще нет своей империи – торцовой, ацтеков, зла, любой – самое время ее начать строить из всего, что подвернется под руку. Сегодня для этого есть все условия, и даже гороскоп на 24 июля благословляет на это. Поставьте себе имперский марш и начинайте.

Телец

Перевернутая Королева чаш

Трагедии на ровном месте, в которых вы – то Офелия, то Отелло – расцветают вокруг вас даже без особых усилий или запросов с вашей стороны. Бывают такие дни: яблоко может вызвать скандал, просьба передать за проезд – третью мировую войну, а чек в магазине будет подбивать закатить скандал вот просто так.

Близнецы

Рыцарь пентаклей

Затяните пояс потуже – очень уж хороший день для работы. Все, что сегодня будет сделано, будет сделано не просто так, а отзовется в будущем чем-то хорошим. В общем, все Близнецы сегодня заливают фундамент своего будущего, и делать это стоит старательно и без лишней суеты.

Рак

Шестерка чаш

День, когда стоит вспоминать все хорошее, ну, и плохое тоже, но лучше хорошее, что было раньше – в юности и еще дальше. Пересмотрите фотографии, найдите профили своих одноклассников, позвоните родителям. Все, что возвращает вас во времена детства, и так просачивается в жизнь. Успеете первыми – впустите только хорошее.

Лев

Десятка пентаклей

Обо всем, что делаете, спрашивайте себя сегодня: “Какой это оставит след?” По гороскопу на 24 июля у вас сегодня такой день, что можно случайно угодить в вечность. Как именно – зависит от вас. Будет это смешной пост, который разойдется скринами, дописанная книга, сделка века и предложение, с которого начнется прекрасная семья? Это вам решать.

Дева

Перевернутая Четверка мечей

Лучше всего Девам сегодня постараться ничего не делать. Взять паузу, подумать хорошо над следующим шагом, все спланировать и подождать до завтра. Да, все подталкивает к тому, чтобы действовать прямо сейчас. Сопротивляйтесь, как можете.

Весы

Восьмерка мечей

Может случиться так, что сегодня вы попадете в сложную и безвыходную ситуацию, в которой жизнь сожмет со всех сторон и не выпустит. Это опасно, но послушайте, во-первых, все пройдет само собой. А если вы не хотите терпеть, у вас будет возможность избежать проблем с самого начала. Если почувствуете внутри, что не нужно что-то делать – не делайте.

Скорпион

Перевернутый Туз мечей

Попробуйте свои силы в чем-то, что вам важно. Сегодня большой шанс провалиться и потерпеть неудачу, но как будто понарошку. Так вы поймете, как можно стать лучше, чего не хватает для успеха. И к тому моменту, как вы будете готовы начать по-настоящему, все точно получится.

Стрелец

Перевернутая Двойка мечей

А вот вам, Стрельцы, хватит ждать и выбирать. Все равно невозможно просчитать все заранее, все равно мир внесет коррективы. Вы по пути во всем разберетесь, правда. Так что возьмите себя за шкирку и выбросите из воображаемой лодки в воображаемую реку. Выплывете – это гороскоп на 24 июля точно обещает.

Козерог

Звезда

Приходит пятница, и вы чувствуете, как в вас возвращается воля к жизни и радость грядущих выходных. И действительно, что там ждать. Впустите немного выходных в сегодняшний день и втащите в эту пробную версию как можно больше людей, которых знаете.

Водолей

Тройка мечей

Все вроде хорошо, но тихие кошки, которые обычно спят на глубине души, сегодня скребут, печально мяукают и голодно урчат. И все кажется не тем. Все немного хуже, немного печальнее, немножко не так, как могло бы быть. Есть и хорошие новости – только сегодня этих кошек вы можете отловить, понять, кто они и что-то с этим сделать. Найти то, что отравляет хорошие дни – это тоже очень ценно.

Рыбы

Перевернутая Шестерка посохов

Успехи сегодня могут быть или мелкие, или просто их никто не заметит. Главное, что нужно сегодня – это оценивать себя по достоинству, даже если другие временно ослепли и не могут этого сделать. Со временем до них тоже дойдет. Пока что празднуйте свои победы тихо, но торжественно.

Гороскоп на июль

Украинский астролог Марина Скади поделилась с Фактами ICTV подробным гороскопом на июль 2020 и рассказала, чего стоит ожидать знакам зодиака во втором месяце лета.

Наиболее выгодным июль станет для Близнецов, Дев, Скорпионов и Рыб.

Более осторожными в своих мыслях и решениях астролог советует Овнам, Львам, Стрельцам и Водолеям.

Источник: А как вам такой расклад