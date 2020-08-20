Гороскоп на 20 августа 2020 для всех знаков зодиака просит Львов не начинать конфликты, Рыб собраться с силами, а Тельцов быть чуть более эгоистичными.

Овен. Рыцарь пентаклей

Овнам может казаться, что все вокруг них происходит слишком медленно. Это не медленно, это так, как нужно. Быстрее всего вы придете к своей цели, если будете просто не спеша и усердно идти к ней. Потому беритесь за скучную работу. Она нужна.

Телец. Перевернутый Повешенный

Сегодня Тельцов могут просить пожертвовать чем-то. Поработать в выходные, уступить смену, дать взаймы денег. Спрашивайте себя каждый раз: что вы получите. Сегодня не приносите ненужных жертв.

Близнецы. Пятерка чаш

Близнецам сложно справиться с миром сегодня. Гороскоп на 20 августа 2020 предупреждает, что вас окружат неудачи и потери. Сложнее всего в этот день помнить, что так было не всегда – и так будет не всегда. Просто переживите этот день.

Рак. Дурак

Если Ракам хочется шагнуть в неизвестность – не стоит их удерживать. В этот четверг вы способны увидеть возможность во всем. И, может, именно сегодня, сделав шаг в никуда, вы угодите прямиком в будущее, о котором всегда мечтали. Просто не бойтесь.

Лев. Пятерка мечей

Львам по гороскопу на 20 августа для всех знаков зодиака выпала самая сложная битва – с собственными амбициями. Вам хочется всего и сразу, потому что вы этого достойны и хотите, чтобы все видели вашу победу. Постарайтесь не поддаться этому чувству. Любой конфликт закончится для вас плохо.

Дева. Паж чаш

Спокойный и приятный день ждет Дев. Главное не проведите его в мечтаниях. Снаружи он так же хорош и прекрасен, как и внутри. Если потратите его на вымышленные миры, потеряете отличный день в мире настоящем.

Весы. Перевернутый Рыцарь мечей

Весам стоит держаться подальше от импульсивных людей. Только этот один день, даже если это ваш лучший друг. Необдуманные решения, слова и поступки, рядом с которыми вы постоите рядом, сегодня испортят жизнь не ему, а вам.

Скорпион. Шестерка мечей

Гороскоп на 20 августа 2020 повторяет Скорпионам то, что они хорошо знают и сами. Вам пора идти дальше. Пора оставить ту жизнь, работу, отношения, из которых вы выросли. И найти новые – те, которых вы достойны.

Стрелец. Отшельник

Для общительных Стрельцом это сложный вызов, но попробуйте провести день в одиночестве. Компании и общение подождут. Позовите на прогулку поболтать не других, а себя, и разберитесь, чего вы хотите, куда идете и от чего бежите. Многое станет понятно.

Козерог. Императрица

Козерогам стоит сегодня держаться поблизости к щедрым, добрым и творческим людям. Если таких людей рядом с вами нет – не беда. Тогда это знак, что вы сами должны быть такими для других. Доброта не берется из ниоткуда. Выпустите ее в мир.

Водолей. Шестерка посохов

Сегодня Водолеям будет, что праздновать. Не пытайтесь приглушать свою радость, наоборот, демонстрируйте ее везде, где можете. Вы заслужили немного признания и любви к себе. Чем больше вы ее в себя сейчас вложите – тем проще будет потом.

Рыбы. Девятка посохов

Рыбы, уже четверг, до длинных выходных осталось немного. Соберитесь с силами и не сдавайтесь сразу. Доделайте нужные дела, позвоните нужным людям, проведите нужные встречи. Не сдавайтесь – все получится.

Гороскоп на август

Гороскоп 2020 на август говорит о переходе Урана в фазу ретроградного движения до 14 января 2021 года.

После 15 августа люди могут менять все вокруг себя. У многих появится желание противостояния. Причиной нестабильности станет резкое неприятие каких-либо ограничений.

Источник: А как вам такой расклад