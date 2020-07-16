Гороскоп на 17 июля 2020 советует найти свою внутреннюю Верховную жрицу, слушать только ее и перестать, наконец-то, страдать на работе, ведь единственная причина этих страданий – то, что вы не знаете, чего хотите.

Восьмерка пентаклей – первая карта гороскопа на 17 июля по картам таро – карта конца рабочей недели, иногда прерываемой на работу после работы, дни спутались. Думали когда-то, как оно жить в дне сурка? Тут и думать не надо, просто посмотрите на себя.

Работа есть, но радости от того, что вы что-то создаете, нет. Куда-то исчезла, выветрилась, и что делать с этим, непонятно.

Перевернутая Верховная жрица поддакивает. Это карта для всех, кто не слышит себя. Ужасно не знать, в правильном ли направлении идешь, то ли делаешь, что нужно, потому что на линии между головой, сердцем и образом жизни какой-то обрыв связи.

Решительными действиями тут ничего не исправишь, увы. Придется заново учиться прислушиваться к себе. Спрашивать: Вот этого я правда хочу? А почему? А что потом? А зачем это мне?

От всех этих вопросов можно устать так, что мир на голову станет. Но в гороскопе на 17 июля для всех знаков зодиака это даже хорошо. Потому что перевернутая Восьмерка мечей показывает все под другим углом. И там, где раньше ситуация казалась безвыходной, вдруг находится новое решение.

Так в надоевшей рутинной работе найдется что-то, что зацепит и от чего загорятся глаза так, что огня хватит до понедельника. А там можно попробовать еще раз, с самого начала.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Для всех знаков зодиака гороскоп на июль 2020 будет более благоприятным, чем в предыдущем месяце.

До 13 июля Меркурий находился в фазе ретроградности, что заставляло людей менять свои планы, но вторая половина месяца будет благоприятной и многие почувствуют это положительное влияние на все сферы жизни.

Источник: А как вам такой расклад