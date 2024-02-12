Гороскоп на 13 февраля 2024 года советует не браться за новые дела утром, а также воздержаться от переговоров.

Эксклюзивный гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

13 февраля: какой это лунный день

Вторник, 4-5 лунные сутки. Луна занимает знак Рыбы.

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Влияние Луны 13 февраля на различные сферы жизни

День решительных действий и активного решения различных вопросов и проблем. Очень хорош для спорта и соревнований, физической работы, ремонта автомобилей, сделок с недвижимостью, хирургических операций и начала лечения. При необходимости можно вступать в споры, начинать судебные разбирательства.

Марс — планета конфликтов, поэтому во вторник часто возникают ссоры и непонимания. Не рекомендуется в этот день проводить переговоры, играть свадьбу, отправляться в путешествия.

До 11:00 лучше воздержаться от новых активных действий, а посвятить время уборке дома, очищению ума и тела, борьбе с врагами. Будьте бдительны, может проявиться склонность к принятию неправильных и ошибочных решений.

После 11:00 хорошее время для начинаний, необходимо действовать решительно и целеустремленно. День благоприятен для заключения брака, начала романтических отношений, путешествий и лечения.

Гороскоп на 13 февраля: что можно делать

13 февраля будет преобладать энергия чистоты и вдохновения. Благоприятно слушать и повторять мантры. Наполните сердце любовью и благодарностью через молитвы, медитации и добрые дела, сделайте пожертвование на благую цель.

Очень романтический день, когда проявляются лучшие качества: щедрость, доброта, забота. Могут возникнуть колебания и нерешительность в принятии решений.

Согласно гороскопу 13 февраля, умиротворенный и творческий день. Хорошо заниматься искусствами, танцами, музыкой и пением, а также заключать брак, зачинать детей, изучать науки.

Также благоприятно надевать новую одежду и украшения, заводить знакомства, получать различные чувственные удовольствия, устраивать процессии и фестивали, заниматься планированием, путешествовать и переезжать.

Аффирмации на 13 февраля

Все происходит наилучшим для всех образом!

Я абсолютно спокойна и уверена в будущем!

Моя жизнь наполняется чудесными и приятными событиями!

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