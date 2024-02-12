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Гороскоп на 13 лютого 2024 року: не бійтеся вступати в суперечки

12 Лютого 2024, 21:15
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
13 лютого 2024: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 лютого 2024 року радить не братися за нові справи вранці, а також утриматися від переговорів.

Ексклюзивний гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

13 лютого 2024: який це місячний день

Вівторок, 4-5 місячна доба. Місяць займає знак Риби.

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День рішучих дій і активного розв’язання різних питань і проблем. Дуже гарний для спорту і змагань, фізичної роботи, ремонту автомобілів, угод із нерухомістю, хірургічних операцій і початку лікування. За необхідності можна вступати в суперечки, починати судові розгляди.

Марс — планета конфліктів, тому у вівторок часто виникають сварки і непорозуміння. Не рекомендується цього дня проводити переговори, грати весілля, вирушати в подорожі.

До 11:00 краще утриматися від нових активних дій, натомість присвятити час прибиранню будинку, очищенню розуму і тіла, боротьбі з ворогами. Будьте пильні, може проявитися схильність до ухвалення неправильних і помилкових рішень.

Після 11:00 гарний час для починань, необхідно діяти рішуче і цілеспрямовано. День сприятливий для укладання шлюбу, початку романтичних стосунків, подорожей і лікування.

Гороскоп на 13 лютого 2024: що можна робити

13 лютого переважатиме енергія чистоти й натхнення. Сприятливо слухати і повторювати мантри. Наповніть серце любов’ю і вдячністю через молитви, медитації та добрі справи, зробіть пожертвування на благу мету.

Дуже романтичний день, коли проявляються найкращі якості: щедрість, доброта, турбота. Можуть виникнути коливання і нерішучість в ухваленні рішень.

Згідно з гороскопом 13 лютого, умиротворений і творчий день. Добре займатися мистецтвами, танцями, музикою і співом, а також укладати шлюб, зачинати дітей, вивчати науки.

Також сприятливо вдягати новий одяг і прикраси, заводити знайомства, отримувати різні чуттєві задоволення, влаштовувати процесії та фестивалі, займатися плануванням, подорожувати й переїжджати.

Афірмації на 13 лютого 2024

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