Гороскоп на 12 августа 2020 для всех знаков зодиака предлагает Козерогам взять все в свои руки, Овнам оглянуться назад, а Весам просто побольше смотреть по сторонам.

Овен. Звезда

Если прежде Овны чувствовали себя подавленно, сегодня к ним вернутся силы и желание что-то делать. Отличный день, чтобы вернуться к брошенному когда-то любимому хобби или дать старым отношениям еще один шанс.

Телец. Дурак

Тельцов тянет начать все заново и вприпрыжку выбежать из зоны комфорта. Все может получиться, но все же не забывайте об осторожности. Смотрите под ноги, иначе ваш прекрасный порыв может закончиться трагедией.

Близнецы. Верховная жрица

Внутренний голос сегодня во всем помогает Близнецам. Он очень громкий, очень четкий. Ни разу за день у вас не будет момента, когда вы не будете знать, что делать, как будто между строками этого гороскопа на 12 августа записан поминутный план.

Рак. Восьмерка мечей

Ситуация вокруг Раков очень сложная, и сегодня особенно сильно может казаться, что выхода из нее нет. Ощущение собственного бессилия будет преследовать весь день, но это только ощущение. Делайте, что нужно, – ощущение пройдет, а дела останутся.

Лев. Королева пентаклей

Львы добры и щедры, а сегодня, кроме этого, им хочется, чтобы все было красиво. Вы можете увязнуть в том, как хорошо организовать рабочий стол и какой горшок для цветов купить на подоконник, на весь день. Выделите для уюта время и постарайтесь не вылезать за него.

Дева. Четверка пентаклей

Ничто не доставит Девам сегодня удовольствия больше, чем планирование и подсчет того, что у вас есть. Отличный день, чтобы составить бюджет – свой личный или семейный, осознать, что у вас есть сейчас, и запланировать, что вы хотите от будущего.

Весы. Луна

Весы не видят полной картины, и это влияет на их решения и на их настроение. Полной объективности вам не достичь никогда. Но сегодня попробуйте начать искать другое мнение, версию, ракурс того, о чем слышите, читаете или видите. Даже гороскоп на 12 августа для всех знаков зодиака прочитайте еще какой-то – просто на всякий случай.

Скорпион. Повешенный

Много неприятных дел свалится на Скорпионов, и сегодняшний день особенно неприятно тратить на рутину или нелюбимые занятия. Но дела, если их не делать, никуда не исчезнут. А вот если их сделать, они не только исчезнут, но и принесут приятный результат в будущем.

Стрелец. Десятка чаш

У Стрельцов очень хороший день. В нем все хорошо и исполняются желания и мечты, все получается не просто хорошо, но еще и легко. Как будто само собой, как будто это не вы заработали, а вам это дарят. Вот об этом только помните: такие дни мы создаем себе сами. А об остальном не волнуйтесь – сегодня все хорошо.

Козерог. Колесница

Многое сегодня может пойти не по плану, и единственный для Козерогов способ справиться с этим – взять все в свои руки. Даже если вы не любите быть на виду и командовать, сегодня нужно. Иначе вас так и будет нести непонятно куда всю жизнь.

Водолей. Перевернутый Туз посохов

Скука и нежелание делать хоть что-то накрывает Водолеев. Если можно, возьмите отгул и отложите все дела. Скучайте – скучать тоже иногда нужно. Если нельзя, постарайтесь хоть чем-то себя замотивировать. Хотя бы мороженым после сложного дела.

Рыбы. Отшельник

У Рыб сегодня может не ладиться и в общении, и с делами. Если так случится, то знайте: это не мир расстроился, это в вас что-то расстроилось и не может играть в унисон с остальными. Сегодня больше внимания обращайте на то, чего хотите вы, что чувствуете вы, что думаете вы. И все быстро настроится снова.

Гороскоп на август

Гороскоп на август 2020 говорит о том, что начало месяца будет довольно сложным и напряженным для всех знаков зодиака.

По прогнозу астролога Марины Скади, во второй половине августа ситуация улучшится.

Самым благоприятным месяц будет для Рыб, Близнецов и Стрельцов.

Источник: А как вам такой расклад