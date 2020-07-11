Гороскоп на 12 июля 2020 – удивительный случай, когда все хорошо, без всяких оговорок, условий и карт, опускающих с небес на землю.

Тройка чаш – первая карта гороскопа на 12 июля по картам таро обещает такое воскресенье, чтобы вот воскресенье. С друзьями, близкими, с радостью, которая льется рекой. Сегодня – день просто отдыха, который про общение с важными людьми, а не про то, чтобы успеть все и сразу. С ними, с этими самыми важными людьми, и проведите день, отложите одиночные планы и работу на другой день.

Потому что какая работа, когда и снаружи, и внутри – Мир. Кажется, что можно даже не стараться, не прикладывать никаких усилий. Все получается просто само, просто так, наилучшим образом. Белая полоса? Ну, может, не полоса, а полосочка, может, линия даже, но определенно белая. Она здесь для того, чтобы можно было на день отложить тревоги, перестать искать везде мелкий текст с какими-то грабительскими условиями и просто наслаждаться жизнью.

В любом другом случае гороскоп на 12 июля 2020 завершился бы осторожной Луной, но даже она рядом с Миром сегодня благостно машет рукой. Никаких секретов, говорит, никаких тайн, можно считать, что сегодня вы на волне со своим внутренним голосом. Завтра уже может быть не так, тем более, что еще эта карта осторожно напоминает, что не все всегда в ваших руках, а потому не все всегда хорошо. Но сегодня – просто радуйтесь воскресенью и проведите его хорошо. Это сегодня единственный совет.

Гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2020

Второй месяц лета благоприятен для астрологической погоды. В июле Венера закончила фазу своей ретроградности, а в начале месяца закончился парад планет.

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Многие почувствуют, что пришло время что-то менять в своей жизни. Начнется новый виток событий, касающихся дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками.

Источник: А как вам такой расклад