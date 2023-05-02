Полнолуние 5 мая 2023 года будет особым астрономическим событием. Луна окажется в самой отдаленной точке от нашей планеты, и будет находиться на противоположной стороне Земли от Солнца, что создаст условия для полного лунного затмения.

Участник международной Битвы экстрасенсов в Украине, таролог и колдун Виктор Литовский составил гороскоп на 5 мая 2023 года. Он рассказал, что ждет представителей знаков зодиака в полнолуние, чего стоит остерегаться, кто утратит благосклонность колеса фортуны, а кого ждет удача и успех во всех делах.

Гороскоп для Овнов

В полнолуние 5 мая 2023 года Овнов ждет период новых начинаний и возможностей. Это время подходит для того, чтобы сосредоточиться на своих целях и намерениях, и работать над их достижением.

В частности, важно быть открытым к новым идеям и возможностям, которые могут появиться в это время. В отношениях с другими людьми Овны могут чувствовать большую эмоциональную связанность и сотрудничество, а также желание найти новых друзей и партнеров.

Гороскоп для Тельцов

В период полнолуния Тельцов ждет стабильность и сосредоточенность, это может быть временем для того, чтобы оценить свои достижения и поставить новые цели для будущего.

Также представители данного знака зодиака могут чувствовать большую эмоциональную стабильность и уверенность в своих способностях. Они могут быть более склонными к труду и дисциплине, что может помочь им добиться успеха во всех своих делах.

Велика вероятность того, что могут появиться новые возможности для карьерного роста и финансовой стабильности.

Гороскоп для Близнецов

Представители знака зодиака Близнецы в период полнолуния 5 мая 2023 года должны быть осторожны и внимательны, когда принимают важные решения и делают важные шаги.

Им нужно помнить о важности быть тщательными и осторожными в своих действиях, ведь неудача может возникнуть в любой момент. Близнецам необходимо сосредоточиться на своих целях и придерживаться планов, чтобы достичь успеха во всех своих делах.

Гороскоп для Раков

В данный период лунного цикла Ракам следует ожидать перемен и возможностей. Это может быть временем для того, чтобы заняться разработкой новых идей и планов для будущего.

В этом месяце важно быть открытыми к новому опыту и возможностям, чтобы обеспечить успех в своих делах. Некоторые представители знака могут испытывать потребность в общении и социальной жизни, но следует быть осторожными, не стоит доверять свои тайны кому-либо.

Гороскоп для Львов

Представители знака зодиака Лев в период полнолуния могут чувствовать большую энергию и уверенность в своих способностях, что может помочь им добиться успеха во всех своих делах.

Они могут быть более склонными к творческим проектам и инициативам, что может помочь им достичь своих целей. Также могут появиться новые возможности для карьерного роста и финансовой стабильности.

Гороскоп для Дев

В этот период Девы наконец-то могут выдохнуть — ваш труд и усилия будут оценены. Будьте готовы к росту карьеры и получению новых возможностей.

Не забывайте о важности коммуникации с коллегами и делайте все возможное, чтобы поддерживать позитивные отношения на работе.

Однако будьте осторожны со своими финансами и управляйте ими разумно. Рассмотрите возможность вложения денег в стабильные инвестиции, которые обеспечат дополнительный доход.

Гороскоп для Весов

Весов могут ожидать несколько более сложные времена, могут возникнуть проблемы и препятствия, которые нужно будет преодолеть, чтобы достичь своих целей. Поэтому важно быть настороже и готовыми к вызовам, чтобы обеспечить успех в своих делах.

Также представители данного знака зодиака могут оказаться в ситуациях, где им придется принимать трудные решения и занимать рискованные позиции. Важно сохранять спокойствие и рассудительность, чтобы обеспечить оптимальный результат.

Гороскоп для Скорпионов

Представителям знака зодиака Скорпион в период полнолуния стоит сосредоточиться на своих целях и планах, но также необходимо быть открытыми к новым идеям и возможностям. Возможно, будут необходимы компромиссы и согласие на изменение мнений.

В настоящее время важно сохранять баланс между работой и личной жизнью, чтобы иметь достаточно энергии и сил для достижения успеха.

В отношениях с близкими, друзьями, коллегами может быть определенное напряжение или возникновение конфликтов, старайтесь избегать сложных ситуаций.

Гороскоп для Стрельцов

Стрельцам прогнозируется успешный и плодотворный период, особенно в сфере профессионального развития и личных отношений. Представители этого знака могут ожидать новые возможности и достижения во многих аспектах жизни.

Стрельцы могут получить новые проекты и возможности для выявления своих талантов и навыков. Важно быть открытым к новым идеям и сотрудничать с другими людьми для достижения большего успеха.

Гороскоп для Козерогов

Некоторые представители знака зодиака Козерог в период полнолуния могут испытывать желание к риску и новым впечатлениям, но не забывайте сохранять благоразумие и не брать на себя слишком много.

Важно также обратить внимание на свое здоровье и благополучие, старайтесь побольше отдыхать, выходить на прогулки с близкими, чтобы обеспечить достаточно энергии и сил для достижения своих целей.

Гороскоп для Водолеев

Данный период времени будет требовать от Водолеев большой дисциплины и внимательности, но в то же время он может принести большие возможности и изменения. Будьте открыты к новым возможностям и готовы к приспособлению к новым ситуациям.

В вашей личной жизни может произойти изменение, возможно, вы встретите нового человека или покорите сердце того, кто уже давно есть в вашей жизни. Однако будьте осмотрительны и внимательны, чтобы избежать неприятностей и конфликтов.

Гороскоп для Рыб

Период полнолуния принесет представителям знака зодиака Рыбы неожиданные сюрпризы, в вашей карьере могут появиться новые возможности. Если вы используете их должным образом, то это может принести вам успех и продвижение на ступеньках карьерного лидерства.

Однако будьте внимательными и осторожными при принятии важных решений и остерегайтесь коллег, партнеров по бизнесу, которые будут завидовать вашему успеху.

Виктор Литовский отмечает, что полнолуние — это особое время, связанное с энергией, проницательностью и магией. Это время может быть использовано для привлечения положительных изменений в вашу жизнь, осуществления намерений, проведения ритуалов и выполнения практик, связанных с духовным развитием.

— Хотя полнолуние может быть часто связано с энергией и магией, есть несколько вещей, которые не стоит делать во время этого периода, а именно заниматься негативными действиями — это может привести к увеличению кармы и негативных последствий в будущем, — откладывать важные дела и планы на потом, поддаваться эмоциям, негативным мыслям и другое, — говорит колдун.

Добавляет, важно быть внимательным и сосредоточенным на своих намерениях и целях, чтобы использовать эту энергию положительным образом.