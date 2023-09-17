Они не вянут и могут радовать глаз долгое время, но существуют определенные предрассудки относительно их использования в интерьере собственного дома. Можно ли держать в квартире сухоцветы, которые еще называют мертвыми цветами, а также искусственные композиции — читайте в материале Фактов ICTV.

Можно ли держать в квартире искусственные цветы

Искусственные цветы создают таким образом, что их не отличить от живых, а стоять они могут вечно. Но согласно учению фэншуй мертвые цветы нельзя держать в квартире. Есть поверье, что они олицетворяют одиночество.

Эзотерики также считают плохой идеей ставить в квартире мертвые цветы, ведь они были созданы человеком, а не природой. Согласно суевериям, искусственные цветы в доме способны принести в вашу жизнь только неживое, поддельное и ненастоящее. Специалисты по эзотерике считают, что они не способны улучшить настроение и трансформировать эмоции с негативных на позитивные. В целом искусственные цветы в квартире имеют токсичное влияние на энергетику.

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Еще один важный момент в копилку аргументов против использования в интерьере мертвых цветов — назначение. Их приносят на похороны, отпевание, оставляют на кладбище у надгробия. И пусть внешне они отличаются от тех, которыми украшают кофейни или дома, однако по своей сути — нет.

Более того, считается, что искусственные цветы высасывают позитив, любовь, благополучие, которые царят в доме. Однако взамен не дают ничего, выступая своеобразным паразитом. Говорят, что из-за мертвых цветов в квартире у членов семьи могут ухудшиться отношения, а семейная атмосфера прийти в упадок, близкие люди начнут конфликтовать.

Также искусственные цветы кроме положительной энергетики впитывают в себя и негатив. Но и это не является положительной чертой, поскольку, приобретя их в каком-то из мест, не знаешь точно, не прихватишь ли с собой порцию деструктивных чувств.

Поставив искусственные цветы в спальне, одинокие люди могут начать чувствовать сильную пустоту внутри. А у тех, кто находится в отношениях, могут быть разногласия.

Кроме того, считается плохой идеей украшать дом восковыми цветами, они могут даже предвещать смерть владельцам.

Эксперты по эзотерике советуют никогда не принимать в качестве подарка искусственные цветы или композиции из них. По их мнению, на цветы могут положить сглаз. Таким образом вам, возможно, передадут несчастья и болезни.

Можно ли держать в квартире сухоцветы

Если искусственные цветы из-за их кладбищенской энергетики многие люди считают безвкусицей, а также неуместным украшением дома, то сухоцветы все больше встречаются в композициях жилищ. Это настоящая эстетика. Любят их еще и из-за разнообразия — можно приобрести как романтическую лаванду, так и солнечную целозию. Но если держать сухоцветы в квартире, можно также навлечь беду.

Их, как и искусственные, считают цветами с мертвой энергетикой, ведь они были высушены, а значит погибли. Поэтому считается, что они будут негативно сказываться на энергетике дома, поскольку во время сушки выделяли неблагоприятные импульсы.

Однако в отличие от искусственных цветов, ими эксперты по фэншуй позволяют украсить одну из комнат, лучше всего или кухню, или ванную комнату. Это в случае, если букет является очень важным для человека. Категорически нельзя ставить сушеные цветы в спальне или гостиной.

Если верить народным приметам, то сухоцветы могут повлечь потерю молодости и жизненной силы. Такое мнение является аналогией — если цветы во время сушки теряют свою силу, то и человек может остаться без нее, а также заболеть.

С сухими цветами в квартире связаны и другие приметы. Согласно суевериям, они способны:

привести к потере близкого человека;

притянуть несчастье;

быть причиной финансовых затруднений;

привести к угасанию семейного благополучия;

стать причиной развития болезней;

вызвать смерть.

Но с сухоцветами, в отличие от искусственных цветов связаны и хорошие приметы. Так, верят, что они способны уравновесить в доме баланс энергий и поспособствовать лучшему взаимопониманию между домочадцами, принести гармонию и спокойствие в дом. Поэтому только вам решать, в какие из примет верить — в хорошие или плохие.

Кстати, ранее Факты ICTV писали, когда и как лучше сеять сухоцветы.