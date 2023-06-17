Эксклюзивный гороскоп на новолуние 18 июня 2023 года составил экстрасенс, практикующий маг и колдун Виктор Литовский.

По его словам, новолуние принесет новое начало и возможности для перемен. Это время, когда можно открыть новые горизонты, осуществить изменения в жизни и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.

Период также подходит для планирования и определения будущего: рассмотрите свои мечты, поставьте конкретные цели и разработайте план действий, который поможет вам достичь их.

Гороскоп для Овнов

Новолуние 18 июня 2023 года принесет Овнам прекрасную возможность начать новый этап в своей жизни. Этот период будет полон энергии, стимулов и возможностей. Овны будут чувствовать потребность в самовыражении и саморазвитии. Это время, когда вы сможете сосредоточиться на своих целях и желаниях. Вы будете уверены и энергичны, готовы двигаться вперед и внедрять новые идеи в жизнь. Вам может понадобиться некая доза риска и определенности, но вы сможете побороть любые препятствия.

Гороскоп для Тельцов

Новолуние даст возможность Тельцам лучше понимать себя. Уделите время самопознанию, размышляйте о своих потребностях, ценностях и приоритетах. Также новолуние может стать временем для новых начинаний. Вы можете начать новый проект, отношения или работу. Важно сконцентрироваться на том, что приносит вам удовольствие и к чему вы испытываете настоящий интерес. Делайте первые шаги и не бойтесь выходить из зоны комфорта.

Гороскоп для Близнецов

Новолуние принесет Близнецам прекрасную возможность для нового начала и развития. Вы будете получать мощную дозу энергии и вдохновения, которые помогут вам достичь целей. В период новолуния вы будете чувствовать потребность в переменах и расширении своего кругозора. Вам будет интересно изучать новые идеи, осваивать новые навыки и заниматься саморазвитием. Вы можете найти себя в разных сферах — от курсов до самостоятельного изучения новых тем.

Гороскоп для Раков

Ракам период новолуния подходит для планирования событий и целей. Вы можете сконцентрироваться на своих мечтах и амбициях и создать конкретный план действий для их достижения. Также важно сосредоточиться на общении и взаимодействии с другими людьми. Ваша коммуникативность и социальные навыки будут на высоком уровне, что поможет вам установить новые контакты и расширить свой круг знакомств.

Гороскоп для Львов

Новолуние 18 июня 2023 года принесет Львам новые возможности, яркие идеи и уверенность в собственных силах. Этот период будет временем самовыражения и выявления вашей индивидуальности. Вам захочется выделиться, внедрять свои уникальные идеи и проявлять свои таланты. Не бойтесь выступать на публике и поделиться своими мыслями. Ваше харизматичное врожденное лидерство будет привлекать внимание и вдохновлять окружающих.

Гороскоп для Дев

Эта молодая Луна предоставит Девам возможность для творческого самовыражения. Вы можете найти в себе новые таланты и увлечения, которые принесут вам радость и удовольствие. Вкладывайте свою энергию и эмоции в то, что вам действительно нравится, и вы будете чувствовать настоящее удовольствие от своих творческих достижений. Примите новолуние как возможность для личного роста и развития. Работайте над расширением своих знаний и навыков, занимайтесь саморазвитием и самопознанием. Вы можете открыть новые горизонты и стать лучшей версией себя.

Гороскоп для Весов

Весы на новолуние ожидает период перемен, возможностей и личного роста. Вы будете иметь силу и выдержку, чтобы осуществить изменения в своей жизни и сделать шаги к достижению своих целей. Благоприятный период, чтобы пересмотреть свои планы и определить, чего именно вы хотите достичь. Будьте открыты к новым путям и используйте это время для создания плана действий. Новолуние принесет возможности для самосовершенствования и развития. Сосредоточьтесь на развитии своих навыков и талантов, изучайте новые вещи и занимайтесь саморазвитием.

Гороскоп для Скорпионов

Скорпионам в новолуние важно заботиться о своем физическом и эмоциональном благополучии. Занимайтесь спортом, сбалансировано питайтесь и заботьтесь о своем здоровье. Найдите время для релакса и отдыха, чтобы поддерживать свою энергию и выносливость. Это благоприятный период для улучшения взаимоотношений с другими людьми. Сосредоточьтесь на коммуникации и поддержке близких, поделитесь с ними своими мечтами и целями. Не бойтесь брать ответственность и принимать решения, верьте в свои способности. Доверяйте интуиции и следуйте своему сердцу.

Гороскоп для Стрельцов

Стрельцам на новолуние необходимо сосредоточиться на положительных аспектах своей жизни и на том, что вас вдохновляет. Развивайте творческие способности, занимайтесь хобби и проводите время с людьми, которые поддерживают вас и стимулируют вашу положительную энергию. Будьте открыты к новым знакомствам и возможностям для сотрудничества. Вы можете найти интересные проекты или партнерство, которые помогут вам вырасти и развиться как профессионал. Будьте готовы к сотрудничеству, но не забывайте отстаивать свои собственные интересы и потребности.

Гороскоп для Козерогов

Новолуние 18 июня 2023 года принесет Козерогам возможности для личного роста и достижения больших результатов. Сосредоточьтесь на вашей карьере, амбициях и профессиональном росте, а также разработайте стратегию для достижения успеха. Помните, что вы обладаете мощным потенциалом и настойчивостью, которые помогут вам осуществить значительные достижения в карьере. Будьте целеустремленными, дисциплинированными и выносливыми, и вы сможете реализовать свои мечты.

Гороскоп для Водолеев

Новолуние будет вызовом для Водолеев, но в то же время откроет много интересных возможностей. Вам стоит рассмотреть свои цели и желания с новой перспективы. Новолуние принесет новую энергию и откроет двери к творческим идеям и проектам. Будьте открыты к новым способам самовыражения и не бойтесь выходить за пределы обычного. Этот период также подчеркнет важность вашего социального круга. Вы будете встречаться с новыми людьми и устанавливать новые контакты. Это может принести вам ценные возможности в профессиональной и личной сферах.

Гороскоп для Рыб

Рыбам новолуние принесет возможность сосредоточиться на внутреннем мире и духовном развитии. Этот период будет благоприятным для саморефлексии, поиска гармонии и углубления духовного роста. Вы можете открыть новые горизонты самопознания, обрести спокойствие и внутреннее равновесие. Будьте внимательны к интуиции — новолуние усилит способность слушать свое сердце и внутренний голос. Инстинкты и интуиция могут навести вас на правильный путь и помочь принять важные решения.