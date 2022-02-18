Угорська авіакомпанія Wizz Air відклала запуск 16 рейсів із України. Зміни торкнулися рейсів із чотирьох міст – Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Про це свідчить аналіз системи бронювання, проведений Lowcostavia. Так, нові рейси з Києва до Зальцбурга, Болонії, Катанью та Порту перенесли з березня на травень-жовтень, поновлення рейсу зі столиці до Неаполя відклали до травня, а польоти з Києва до Базелю перенесли на раніше.

Рейси зі Львова до Мілана та Неаполя відновлять наприкінці березня, а у Вільнюс – у квітні.

З Одеси рейси до Венеції та Риму Wizz Air відновлять у квітні, Братиславу в червні, а Афіни у вересні. З Харкова авіакомпанія скасувала рейси до Таллінна з 18 лютого по 26 березня, а також відклала польоти до Відня та Пардубиці.

Дати поновлення чи початку виконання рейсів Wizz Air:

Київ – Зальцбург – з 3 жовтня

Київ – Болонья – з 3 жовтня

Київ – Катанья – з 5 травня

Київ – Неаполь – з 3 травня

Київ – Порту – з 22 вересня

Київ – Базель – з 6 липня

Львів – Мілан (Мальпенса) – з 29 березня

Львів – Неаполь – з 27 березня

Львів – Вільнюс – з 10 квітня

Харків – Відень – з 6 квітня

Харків – Таллінн – скасовано з 18 лютого по 26 березня

Харків – Пардубиці – з 22 вересня

Одеса – Афіни – з 20 вересня

Одеса – Венеція (Тревізо) – з 12 квітня

Одеса – Рим (Ф’юмічино) – з 11 квітня

Одеса – Братислава – з 21 червня

Також у багатьох літніх напрямках змінено час чи дату вильоту.