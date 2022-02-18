Венгерская авиакомпания Wizz Air отложила запуск 16 рейсов из Украины. Изменения затронули рейсы из четырех городов – Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Об этом свидетельствует анализ системы бронирования, проведенный Lowcostavia. Так, новые рейсы из Киева в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту перенесли с марта на май-октябрь, возобновление рейса из столицы в Неаполь отложили до мая, а полеты из Киева в Базель перенесли на раньше.

Рейсы из Львова в Милан и Неаполь возобновят в конце марта, а в Вильнюс – в апреле.

Из Одессы рейсы в Венецию и Рим Wizz Air возобновят в апреле, Братиславу в июне, а Афины в сентябре. Из Харькова авиакомпания отменила рейсы в Таллин с 18 февраля по 26 марта, а также отложила полеты в Вену и Пардубицу.

Даты возобновления или начала выполнения рейсов Wizz Air:

Киев – Зальцбург – с 3 октября

Киев – Болонья — с 3 октября

Киев – Катанья – с 5 мая

Киев – Неаполь — с 3 мая

Киев – Порту — с 22 сентября

Киев – Базель — с 6 июля

Львов – Милан (Мальпенса) – с 29 марта

Львов – Неаполь – с 27 марта

Львов – Вильнюс — с 10 апреля

Харьков – Вена – с 6 апреля

Харьков – Таллин — отменен с 18 февраля по 26 марта

Харьков – Пардубицы – с 22 сентября

Одесса – Афины – с 20 сентября

Одесса – Венеция (Тревизо) – с 12 апреля

Одесса – Рим (Фьюмичино) – с 11 апреля

Одесса – Братислава – с 21 июня

Также во многих летних направлениях изменено время или дата вылета.