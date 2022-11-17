З нагоди 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди в Українському Домі стартує національний мистецький проект Світ Сковороди.

На виставці можна буде побачити рукописи, автографи, першодруки, списки, графіку та малюнки філософа, а також вцілілу статую Сковороди зі зруйнованого росіянами музею на Харківщині.

– Це перша виставка, якій не страшний блекаут. Концепція експозиції передбачає використання ліхтариків і свічок, які підсилять загальний задум мистецького проєкту: світло ідей Сковороди прорізатиме темряву не лише метафорично, але й буквально, – розказує керівник і засновник комунікаційної агенції Postmen Ярослав Ведмідь.

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– В ідеї персональної свободи, яку сповідував український філософ, – світоглядний код українців. І в нинішній війні основна складова – битва за українську ідентичність, у яку від початку повномасштабного вторгнення цілиться ворог. Агресори знищили музей Сковороди у Сковородинівці, зруйнували приміщення Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, пошкодили пам’ятник Сковороді біля корпусу цього університету.

Але, як висловився Сергій Жадан, “вони полюють за Сковородою, але спіймати не можуть”. Попри війну в Україні ми на належному рівні відзначаємо 300-річчя від дня народження мислителя і письменника, – додав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Відвідати виставку можна буде 3 грудня за запрошеннями, а з 4 до 11 грудня вхід безкоштовний і відкритий для всіх.