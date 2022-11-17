В честь 300-летия со дня рождения Григория Сковороды в Украинском Доме стартует национальный художественный проект Світ Сковороди.

На выставке можно будет увидеть рукописи, автографы, первопечатные издания, списки, графику и рисунки философа, а также уцелевшую статую Сковороды из разрушенного россиянами музея на Харьковщине.

– Это первая выставка, которой не страшен блекаут. Концепция экспозиции предполагает использование фонариков и свечей, которые усилят общий замысел художественного проекта: свет идей Сковороды будет прорезать тьму не только метафорически, но и буквально, – рассказывает руководитель и основатель коммуникационного агентства Postmen Ярослав Медведь.

Сейчас смотрят

— В идее персональной свободы, исповедуемой украинским философом, – мировоззренческий код украинцев. И в нынешней войне основная составляющая – битва за украинскую идентичность, в которую с самого начала полномасштабного вторжения целится враг. Агрессоры уничтожили музей Сковороды в Сковородиновке, разрушили помещение Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды, повредили памятник Сковороде возле корпуса университета.

Но, как сказал Сергей Жадан, “они охотятся за Сковородой, но поймать не могут”. Несмотря на войну в Украине, мы на должном уровне отмечаем 300-летие со дня рождения мыслителя и писателя, – добавил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Посетить выставку можно будет 3 декабря по приглашениям, а с 4 по 11 декабря вход бесплатный и открытый для всех.