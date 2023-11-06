Татарів – мальовниче гірське село, яке може стати чудовою відправною точкою для подорожі Карпатами. Саме звідти стартує чимало туристичних маршрутів. До речі, на відпочинок у Татарів їдуть впродовж усього року.

Щоправда, найбільше туристів там можна побачити взимку. Бо всього за 20 км розташований гірськолижний курорт Буковель. Разом із туристичною експерткою Надією Якуб’як ми розкажемо вам про найцікавіші маршрути та у скільки обійдеться відпочинок у Татарові.

Що подивитися в Татарові

Водоспад Женецький Гук. Це один із найбільших водоспадів Карпат, висотою 15 м. Розташований за 7 км від села, на території Карпатського національного природного парку. Тож вхід туди – платний. Квиток для дорослого коштує 80 грн. Загалом, дістатися до водоспаду не складно, тим більше, частина дороги заасфальтована.

Зараз дивляться

– За хорошої погоди можна прогулятися пішки або на велосипеді. До водоспаду також можна під’їхати й автомобілем, якщо дороги не розмиті. А взимку – вас можуть довезти місцеві на позашляховиках, – розповідає Надія Якуб’як.

Нарінецький водоспад. Водоспад висотою в 10 м розташований за 1,5 км від водоспаду Гук. Він мало розрекламований, але користується популярністю в туристів. До речі, вхід на територію теж платний. Квиток коштує 40 грн.

Гора Хом’як. Похід на гору Хом’як – відносно нескладна одноденна подорож. Є декілька маршрутів.

– Можна піднятися на гору через водоспад Гук. Однак врахуйте, що вхід на територію національного парку платний, 80 грн. А можна безкоштовно, розпочавши свій маршрут із села Поляниця. Загалом, більшість шляху – цікава, захоплива прогулянка по лісовому серпантину, – розповідає туристична експертка.

За гарної погоди на Хом’як можна йти навіть з малими дітьми. У середньому шлях на вершину займає 3-4 год пішою ходьбою.

Екскурсії. Також у Татарові можна замовити цікаві одноденні екскурсії.

– Наприклад, Карпатські водоспади, Говерла, На Верховину. Вартість екскурсій – від 700 грн з особи. Це на цілий день. Можна навіть на Закарпаття поїхати. Тож, якщо ви приїжджаєте на кілька днів до Татарова, без власного авто – це хороший варіант побачити більше цікавинок за відпочинок, – радить Надія Якуб’як.

Житло в Татарові

З житлом у Татарові проблем не буде. Варіантів багато – від приватних садиб до готелів. Нині вартість проживання у приватному секторі – 500 грн за добу з особи. Утім, врахуйте, за ці гроші ви отримаєте загальну кухню та зручності або на поверсі, або ж на два номери. Ціни на апартаменти та готелі – вищі. Стартують від 1 тис. грн з особи. Та взимку вартість проживання зросте в рази.

– Оскільки ми Різдво цього року святкуємо 25 грудня, то ціни, починаючи з 20 грудня, підуть вгору. Потрібно додавати орієнтовно 30-50% до цієї суми. Якщо приватний сектор, то це буде щонайменше 800 грн з особи. Готелі, апартаменти – від 1 200 грн з особи. Зараз вибір житла великий. А ось у грудні-січні знайти вільні місця буде складно. Тому краще бронювати житло заздалегідь, – радить туристична експертка Надія Якуб’як.

Як дістатися до Татарова

Якщо у вас немає власного авто, можна їхати залізницею. Безпосередньо у населеному пункті є залізнична станція, через яку курсує багато приміських та пасажирських потягів. На приміських можна доїхати до таких станцій, як Яремче, Ворохта, Рахів, Коломия, Івано-Франківськ.

Можна також їхати автобусом – з Івано-Франківська у напрямку Ворохти чи Буковелю. Є й пряме сполучення Івано-Франківськ–Татарів чи Яремче–Татарів.