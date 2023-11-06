Татаров — живописное горное село, которое может стать отличной отправной точкой для путешествия по Карпатам. Именно оттуда стартует немало туристических маршрутов. Кстати, на отдых в Татаров едут в течение всего года.

Правда, больше всего туристов там можно увидеть зимой. Потому что всего в 20 км находится горнолыжный курорт Буковель. Вместе с туристическим экспертом Надеждой Якубьяк мы расскажем вам о самых интересных маршрутах и во сколько обойдется отдых в Татарове.

Что посмотреть в Татарове

Водопад Женецкий Гук. Это один из крупнейших водопадов Карпат, высотой 15 м. Находится в 7 км от села, на территории Карпатского национального природного парка. Поэтому вход туда — платный. Билет для взрослого стоит 80 грн. В общем, добраться до водопада несложно, тем более, часть дороги заасфальтирована.

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— При хорошей погоде можно прогуляться пешком или на велосипеде. К водопаду можно подъехать и на автомобиле, если дороги не размыты. А зимой — вас могут довезти местные на внедорожниках, — рассказывает Надежда Якубьяк.

Наринецкий водопад. Водопад высотой в 10 м находится в 1,5 км от водопада Гук. Он мало разрекламирован, но пользуется популярностью у туристов. Кстати, вход на территорию тоже платный. Билет стоит 40 грн.

Гора Хомяк. Поход на гору Хомяк — относительно несложное однодневное путешествие. Есть несколько маршрутов.

— Можно подняться на гору через водопад Гук. Однако учтите, что вход на территорию национального парка платный, 80 грн. А можно бесплатно, начав свой маршрут из села Поляница. В общем, большинство пути — интересная, увлекательная прогулка по лесному серпантину, — рассказывает туристический эксперт.

При хорошей погоде на Хомяк можно идти даже с маленькими детьми. В среднем путь на вершину занимает 3-4 ч пешей ходьбой.

Экскурсии. Также в Татарове можно заказать интересные однодневные экскурсии.

— Например, Карпатские водопады, Говерла, На Верховину. Стоимость экскурсий — от 700 грн с человека. Это на целый день. Можно даже на Закарпатье поехать. Поэтому, если вы приезжаете на несколько дней в Татаров, без собственного авто — это хороший вариант увидеть больше интересностей за отдых, — советует Надежда Якубьяк.

Жилье в Татарове

С жильем в Татарове проблем не будет. Вариантов много — от частных усадеб до гостиниц. Сейчас стоимость проживания в частном секторе — 500 грн в сутки с человека. Впрочем, учтите, за эти деньги вы получите общую кухню и удобства или на этаже, или на два номера. Цены на апартаменты и гостиницы — выше. Стартуют от 1 тыс. грн с человека. И зимой стоимость проживания возрастет в разы.

— Поскольку мы Рождество в этом году празднуем 25 декабря, то цены, начиная с 20 декабря, пойдут вверх. Нужно добавлять ориентировочно 30-50% к этой сумме. Если частный сектор, то это будет минимум 800 грн с человека. Отели, апартаменты — от 1 200 грн с человека. Сейчас выбор жилья большой. А вот в декабре-январе найти свободные места будет сложно. Поэтому лучше бронировать жилье заранее, — советует туристический эксперт Надежда Якубьяк.

Как добраться в Татаров

Если у вас нет собственного авто, можно ехать по железной дороге. Непосредственно в населенном пункте есть железнодорожная станция, через которую курсирует много пригородных и пассажирских поездов. На пригородных можно доехать до таких станций, как Яремче, Ворохта, Рахов, Коломыя, Ивано-Франковск.

Можно также ехать автобусом — из Ивано-Франковска в направлении Ворохты или Буковеля. Есть и прямое сообщение Ивано-Франковск-Татаров или Яремче-Татаров.