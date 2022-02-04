Шрі-Ланка – вічнозелений острів в Індійському океані, з пляжами, як у рекламі. Це фантастичні храми та величезні Будди, які буквально скрізь. Шалений трафік, скажені тук-туки і красивезні автобуси. Це крикет, від якого фанатіють, як у нас від футболу. Милі слоники й хитрі мавпи, які весь час намагаються щось поцупити.

Поради та лайфхаки для тих, хто планує подорож на Шрі-Ланку, підготували тревел-блогери та ведучі реаліті У кого більше? (Новий канал) Макс Узол та Оля Манько.

Як долетіти на Шрі-Ланку

– Наразі для в’їзду українців потрібна віза (оформили її онлайн за $35), сертифікат про вакцинацію та ПЛР-тест, зроблений за 72 години до вильоту. Ми обрали перший арабський лоукостер Air Arabia. У нас був дуже зручний денний переліт і лише одна пересадка в Шарджі (ОАЕ). В середньому квитки з Києва до Шрі-Ланки і назад коштують $500-600 на людину. Лайфхак: якщо брати їх за місяць-два до подорожі, то ціна буде нижчою, – розповідає Узол.

Харчування на Шрі-Ланці

– На Шрі-Ланці можна харчуватися бюджетно. Є багато вуличної їжі, кафе для місцевих. Однак там усе дуже гостре. Популярне бюджетне місце – буфети. Такий собі шведський стіл, де ти платиш за вхід, а далі набираєш, що хочеться. Ми кілька днів там харчувалися. Радимо! Рибу краще їсти у рибацькому містечку чи просто на узбережжі. На жаль, в центрі острова можна натрапити на не зовсім свіжі морепродукти. І не забудьте про must-have острова – фреші зі свіжих і корисних фруктів, – розповідає Оля.

Пляжі на Шрі-Ланці

– Пляжі на Шрі-Ланці райські! Безлюдний живописний Bentota (за 60 км від Коломбо) називають найбільш романтичним. Але головний мінус – відсутність інфраструктури. Пляжі в популярному туристичному містечку Negombo, щиро кажучи, не найкращі, адже забруднені. Найбільше сподобався Hikkaduwa, який не такий широкий, як попередні, але красивий і зручний. Там можна посерфити та поснорклити. І поїдьте на дикий Jungle Beach. Там атмосферно і спокійна вода, адже пляж знаходиться в бухті, – говорить блогер.

Що подивитися на Шрі-Ланці

– Прилетіли ми в одну з двох столиць Шрі-Ланки – Коломбо. Вона вважається неофіційною. Офіційна – Шрі-Джаяварданапура. Насамперед хоч де б ви гуляли, одягайте захисні маски. Кажуть, можуть навіть оштрафувати. У шумному місті надовго не затримуйтеся. Швиденько пройдіть основні локації: Червона мечеть, площа Незалежності, вежа лотоса, парк Віхарамахадеві, храм Шиви і Ганеші.

Краще відвідайте всі можливі місцини з природною красою. За півгодини їзди від Коломбо є річка Бентота, де проводять сафарі в мангрових заростях. Можна побачити крокодилів, варанів, пітонів. Також ми були на черепаховій фермі у місті Бентота. Це не зоопарк, а організація, яка займається збереженням рідкісних видів морських черепах. Вони такі милі! І, звісно, поїдьте на сафарі. Найбільше нас вразили слони, – розповідає Манько.

Головна фішка Шрі-Ланки

– Шрі-Ланка славиться своїми чаями. Щоб ви розуміли масштаби: на острові вирощують близько чверті всього чаю в світі. Радимо відвідати плантації і фабрики. Ми дізналися кілька цікавих фактів про чай. Його на Шрі-Ланці вирощують круглий рік. Чорний і зелений росте на одному кущі. Листя виглядає однаково. Щоправда, чорний перед тим, як висушити, ферментують, а зелений сушать одразу. З одного куща роблять вісім видів чаю.

Також відкриття-лайфхак: за міцністю все листя однакове. Щоб зробити міцніший напій, максимально подрібніть листя. Ну, і ще одне здивування: в чайних пакетиках не листя чаю, а стебла чи відходи. Отакі цікавинки ви дізнаєтеся на фабриці. А ще продегустуєте свіженькі чаї. Радимо! – розповідає Макс.