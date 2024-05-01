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Монобанк відновив роботу застосунку після збою 1 травня

1 Травня 2024, 13:43
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Монобанк
Джерело: Depositphotos

У середу, 1 травня, у роботі Монобанку стався збій. Як виявилося, проблема торкнулася самого додатка, і тепер сервіс повністю відновив свою роботу.

Збій у роботі Монобанку: що сталося

Про проблеми з сервісом почали скаржитися користувачі – деякі функції працювали некоректно.

Через деякий час збій у Монобанку підтвердив і співзасновник проєкту Олег Гороховський. У своїй короткій манері він пояснив, чому Монобанк не працює, і розповів про подальші дії.

Зараз дивляться

– Збій у застосунку. Виправляємо. Вибачаюся перед усіма, кого підводимо, – заявив банкір.

Через кілька годин Гороховський заявив про відновлення роботи сервісу. Тепер у компанії вивчатимуть причину тимчасової несправності.

– Відновилися. Переходимо до аналізу причин. Прошу вибачення ще раз у всіх кого підвели! – зазначив бізнесмен.

Аналогічна ситуація була і рівно місяць тому – тоді збій у Монобанку також обмежив функціонал сервісу на кілька годин.

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