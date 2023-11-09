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Якість фото помітно покращилась: особливості камери нового iPhone 15 Plus

9 Листопада 2023, 17:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
особливості камери нового iPhone 15 Plus

Обираючи новий ґаджет, важливо враховувати різні аспекти його роботи. Одним із головних критеріїв вибору смартфона є якість камери. Новий iPhone 15 Plus задає високі стандарти. Американський бренд подбав про те, щоб знімки на телефон стали ще більш яскравими та чіткими.

У телефоні два об’єктиви. Вони дозволять провести чітку та якісну зйомку навіть в умовах слабкого освітлення. Також компанія подбала про те, щоб фото, зроблені в русі, виходили чіткими.

Головні нововведення у камері iPhone 15 Plus

Головні зміни відбулись з основною камерою. Навіть порівнюючи з попередньою версією iPhone 14 Plus, можна помітити чимало поліпшень, наприклад:

Зараз дивляться
  1. Матриця стала якіснішою. Тепер вона становить 48 мегапікселів. В аналогічній моделі попереднього покоління цей показник був у чотири рази нижчим – 12 Мп. На новому iPhone 15 Plus фото будуть кращими.
  2. Роздільна здатність фото. Вона також стала більшою. У новому ґаджеті показник становить 8000 х 6000, а раніше не перевищував 4032 х 3024. Тепер знімки будуть більш детальними. На фотографіях вдасться розгледіти навіть найдрібніші частинки. iPhone 15 Plus задає нові стандарти у сфері роздільної здатності фото.
  3. Зум. Раніше компанія Apple використовувала у своїх ґаджетах переважно цифрове збільшення. Воно давало непоганий результат, але в iPhone 15 Plus все набагато краще. Тут передбачений оптичний зум. Навіть якщо фотографувати об’єкт здалеку, то знімок вийде чітким і детальним. Кожна його частинка буде ідеальною. Камера оснащена функціями дворазового оптичного наближення. Це помітний крок вперед порівняно з попередньою лінійкою ґаджетів.

Це тільки найбільш очевидні зміни, які відбулися з камерою нового iPhone. Кожен любитель якісних фото обов’язково оцінить нові стандарти знімків з таким ґаджетом.

Інші характеристики камери в iPhone 15 Plus

В іншому камера в iPhone 15 Plus практично не зазнала змін. Наприклад, залишилися колишніми характеристики для селфі. Це камера на 12 мегапікселів з роздільною здатністю 4032 х 3024. На селфі-камеру можна знімати відео в якості 4К при 60 FPS. Це забезпечить реалістичність зображення, його детальність.

В основній камері передбачено кілька режимів зйомки. Це дасть змогу зробити оптимальні фото залежно від освітлення, погодних умов та інших чинників. Додатковими перевагами стануть:

  • оптична стабілізація;
  • наявність ширококутного об’єктива (120°);
  • можливість використання різних ефектів (Боке, Pro).

Знімки на новий iPhone 15 Plus будуть не гіршими, ніж фото, зроблені на професійну камеру. Тому поціновувачам якісних кадрів обов’язково сподобається цей смартфон.

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