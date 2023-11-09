Качество фото заметно улучшилось: особенности камеры нового iPhone 15 Plus

Выбирая новый гаджет, важно учитывать разные аспекты его работы. Одним из главных критериев выбора смартфона является качество камеры. Новый iPhone 15 Plus задает высокие стандарты. Американский бренд позаботился о том, чтобы снимки на телефон стали еще более яркими и четкими.

В телефоне два объектива. Они позволят провести четкую и качественную съемку даже в условиях слабого освещения. Также компания позаботилась о том, чтобы фото, сделанные в движении, получались четкими.

Главные нововведения в камере iPhone 15 Plus

Главные изменения были произведены с основной камерой. Даже сравнивая с предыдущей версией iPhone 14 Plus, можно заметить немало улучшений, например:

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Матрица стала качественнее. Теперь она составляет 48 мегапикселей. В аналогичной модели предыдущего поколения этот показатель был в четыре раза ниже — 12 Мп. На новом iPhone 15 Plus фото будут лучше. Разрешение фото. Оно также стало больше. В новом гаджете показатель составляет 8000 х 6000, а ранее не превышал 4032 х 3024. Теперь снимки будут более детальными. На фотографиях удастся рассмотреть даже мельчайшие частицы. iPhone 15 Plus задает новые стандарты в области разрешения фото. Зум. Ранее компания Apple использовала в своих гаджетах преимущественно цифровое увеличение. Оно давало неплохой результат, но в iPhone 15 Plus все гораздо лучше. Здесь предусмотрен оптический зум. Даже если фотографировать объект издали, то снимок получится четким и детальным. Каждая его частица будет идеальной. Камера оснащена функцией двукратного оптического приближения. Это заметный шаг вперед в сравнении с предыдущей линейкой гаджетов.

Это только наиболее очевидные перемены, которые произошли с камерой нового iPhone. Каждый любитель качественных фото обязательно оценит новые стандарты снимков с таким гаджетом.

Другие характеристики камеры в iPhone 15 Plus

В остальном камера в iPhone 15 Plus практически не претерпела изменений. Например, остались прежними характеристики для селфи. Это камера на 12 мегапикселей с разрешением 4032 х 3024. На селфи-камеру можно снимать видео в качестве 4К при 60 FPS. Это обеспечит реалистичность изображения, его детальность.

В основной камере предусмотрено несколько режимов съемки. Это позволит сделать оптимальные фото в зависимости от освещения, погодных условий и прочих факторов. Дополнительными преимуществами станут:

оптическая стабилизация;

наличие широкоугольного объектива (120°);

возможность использования различных эффектов (Боке, Pro).

Снимки на новый iPhone 15 Plus будут не хуже, чем фото, сделанные на профессиональную камеру. Поэтому ценителям качественных кадров обязательно понравится этот смартфон.