Північним сяйвом називають один із найефектніших природних феноменів. Спостереження та фотографування сяйва давно вже перетворилися на різновид активного відпочинку. Як з’являється північне сяйво і що про нього відомо – читайте у матеріалі.

Що таке північне сяйво і як воно утворюється

Північне чи полярне сяйво – це унікальна гра різнобарвного світла на темному небі. Таке оптичне явище виникає у полярних широтах Землі у верхніх шарах атмосфери.

Де можна побачити північне сяйво

Північне сяйво найчастіше виникає на полюсах Землі, за Полярним колом. Його можна побачити також на низьких широтах. У лютому 2023 року північне сяйво змогли побачити жителі Британії та Нідерландів. З’являється північне сяйво на низьких широтах через діяльність Сонця та спровоковане магнітною бурею.

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Саме активна взаємодія Сонця змінює магнітне поле Землі, а заряджені частинки сонячного вітру можуть проникати на великі широти та викликати полярне сяйво у нижчих широтах, ніж зазвичай. Відомо, що в Україні мешканці змогли побачити це сяйво 5 листопада.

Північне сяйво – прикмети

Північне сяйво як знак успіху. Скандинавські рибалки в минулому вірили, що північне сяйво виникало внаслідок відбиття світла від луски великих риб у морі. Вважалося, що це знак гарного вилову. Вважалося, що у північному сяйві можна побачити душі померлих родичів, що піднімаються на небо. Швидка гра північного сяйва віщує вітер. У Скандинавії вірили, що не слід надто довго дивитися на північне сяйво, інакше заболить голова. Також не можна свистіти, дивлячись на північне сяйво.

Цікаві факти про північне сяйво

Подейкують, що північне сяйво у житті виглядає не так, як на фото, адже людський зір погано розрізняє кольори вночі. Тому той, хто спостерігає за північним сяйвом, насправді бачить різні відтінки сірого та трохи зеленого.

Камери ж набагато чутливіші, тому при довгій витримці можуть відобразити кольори, які неможливо побачити на власні очі.

Також кольори північного сяйва залежать від атомів і часток. Адже сяйво – результат взаємодії заряджених частинок сонячного вітру з атмосферними газами планети. Вони й визначають кінцеві кольори сяйва: наприклад, зелений виходить від взаємодії з киснем, червоний – від кисню та азоту.