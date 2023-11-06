Северным сиянием называют один из самых эффектных природных феноменов. Наблюдение и фотосъемка сияний давно уже превратились в разновидность активного отдыха. Как появляется северное сияние и что о нем известно – читайте в материале.

Что такое северное сияние и как оно образуется

Северное или полярное сияние – это уникальная игра разноцветного света на темном небе. Такое оптическое явление возникает в полярных широтах Земли в верхних слоях атмосферы.

Где можно увидеть северное сияние

Северное сияние чаще всего возникает на полюсах Земли, за Полярным кругом. Его можно увидеть также на низких широтах. В феврале 2023 года северное сияние смогли увидеть жители Британии и Нидерландов. Появляется северное сияние на низких широтах из-за деятельности Солнца и спровоцировано магнитной бурей.

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Именно активное взаимодействие Солнца меняет магнитное поле Земли, а заряженные частицы солнечного ветра могут проникать на большие широты и вызывают полярное сияние в более низких широтах, чем обычно. Известно, что в Украине жители смогли увидеть это сияние 5 ноября.

Северное сияние – приметы

Северное сияние как знак удачи. Скандинавские рыбаки в прошлом верили, что северное сияние возникало в результате отражения света от чешуи больших рыб в море. Считалось, что это знак хорошего улова. Считалось, что в северном сиянии можно увидеть души умерших сородичей, поднимающиеся на небо. Быстрая игра северного сияния предвещает ветер. В Скандинавии верили, что не следует слишком долго смотреть на северное сияние, иначе заболит голова. Также нельзя свистеть, глядя на северное сияние.

Интересные факты о северном сиянии

Говорят, что северное сияние в жизни выглядит не так, как на фото, ведь человеческое зрение плохо различает цвета ночью. Поэтому тот, кто наблюдает за северным сиянием, в реальности видит разные оттенки серого и немного зеленого.

Камеры же гораздо более чувствительны и при долгой выдержке могут запечатлеть цвета, которые невозможно увидеть собственными глазами.

Также цвета северного сияния зависят от атомов и частиц. Ведь сияние – результат взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с атмосферными газами планеты. Они и определяют конечные цвета сияния: например, зеленый получается при взаимодействии с кислородом, красный – от кислорода и азота.