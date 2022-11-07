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Як зробити запис екрана на ноутбуці: найкращі способи

7 Листопада 2022, 12:14
Анна Голішевська Редакторка сайту
Програми
Джерело: Unsplash

В наш час майже всі ПК оснащені програмним забезпеченням.

Воно передбачає можливість запису екрана за лічені хвилини. Однак алгоритми запису екрана на Mac та Windows значно відрізняються.

Як зробити запис екрана на ноутбуці — дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Як зробити запис екрана на ноутбуці: ОС Windows

В ОС Windows є вбудована функція для запису відео на екрані комп’ютера.

Для цього потрібно використовувати Xbox (його запускають через ігрову панель).

Потрібно просто натиснути Win+G, поставити галочку біля пункту про те, що це гра. Далі потрібно натиснути на іконки та зробити запис відео.

Для того, щоб налаштувати час, у програмі оберіть необхідну тривалість відео.

Це спосіб для тих, хто не хоче встановлювати спеціальні програми для запису.

Відео збережеться у МР4, однак ви не зможете відредагувати його масштаб. Для цього, все-таки, потрібно встановити додаткові програми.

Програми для того, щоб записати відео на Windows

  • Bandicam. Додаток має широкий функціонал для того, щоб записувати відео у хорошій якості. З його допомогою можна знімати до 24 год, і відео не займатимуть багато місця.
  • Fraps. Програма для створення скріншотів та запису екрана. Вона є в кількох версіях: безкоштовна (з водяним знаком) і платна, в якій знак відсутній.

Як зробити запис екрана на ноутбуці: Mac

Якщо ви хочете зробити запис екрана на macOS Mojave, то до неї розробники додали нову панель інструментів для того, щоб створити скріншоти та запис екрана.

За допомогою цієї простої функції можна за кілька секунд зробити запис екрана.

  • Натисніть клавішу Command+Shift+5.
  • Натисніть Запис обраної області.
  • Виділіть потрібну ділянку перед початком запису.
  • Для зупинки відео використовуйте клавішу Стоп у меню.

Запис екрана на High Sierra та на старіших версіях 

  • Запустіть медіаплеєр QuickTime Player.
  • Натисніть на Ctrl+Command+N або виберіть у меню Файл – Новий запис екрана.
  • Активуйте запис і натисніть будь-де на екрані.
  • Зупинити запис можна у меню.
  • Збережіть файл.
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