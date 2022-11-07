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Как сделать запись экрана на ноутбуке: лучшие способы

7 ноября 2022, 12:14
Анна Голишевская Редактор сайта
Програми
Источник: Unsplash

Сейчас почти все ПК оснащены программным обеспечением.

Оно предполагает возможность записи экрана в считанные минуты. Однако алгоритмы записи экрана на Mac и Windows значительно отличаются.

Как сделать запись на ноутбуке — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Как сделать запись экрана на ноутбуке: Windows

В Windows имеется встроенная функция для записи видео на экране компьютера. Для этого нужно использовать Xbox (его запускают через игровую панель).

Нужно просто нажать Win+G, поставить галочку возле пункта о том, что это игра. Далее нужно нажать на иконки и сделать видеозапись.

Чтобы настроить время, в программе выберите требуемую продолжительность видео. Это способ для тех, кто не желает устанавливать специальные программы для записи.

Видео сохранится в MP4, однако вы не сможете отредактировать его масштаб.

Для этого, все-таки, необходимо установить дополнительные программы.

Программы для того, чтобы записать видео на Windows

  • Bandicam. Приложение имеет широкий функционал для того, чтобы записывать видео в хорошем качестве. С его помощью можно снимать до 24 часов, и видео не будут занимать много места.
  • Fraps. Программа для создания скриншотов и записи экрана. Она есть в нескольких версиях: бесплатная (с водяным знаком) и платная, в которой отсутствует знак.

Как сделать запись экрана на ноутбуке: Mac

Если вы хотите сделать запись экрана на macOS Mojave, то к ней разработчики добавили новую панель инструментов, чтобы создать скриншоты и запись экрана.

С помощью этой простой функции можно за несколько секунд произвести запись экрана.

  • Нажмите клавишу Command+Shift+5.
  • Щелкните на запись выбранной области.
  • Выделите нужный участок перед началом записи.
  • Чтобы остановить видео, используйте клавишу Стоп в меню.

Запись экрана на High Sierra и на более старых версиях

  • Запустите медиаплеер QuickTime Player.
  • Нажмите Ctrl+Command+N или выберите в меню Файл – Новая запись экрана.
  • Активируйте запись и нажмите где-нибудь на экране.
  • Остановить запись можно в меню.
  • Сохраните файл.
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