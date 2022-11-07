Сейчас почти все ПК оснащены программным обеспечением.
Оно предполагает возможность записи экрана в считанные минуты. Однако алгоритмы записи экрана на Mac и Windows значительно отличаются.
Как сделать запись на ноутбуке — смотрите в материале Фактов ICTV.
Как сделать запись экрана на ноутбуке: Windows
В Windows имеется встроенная функция для записи видео на экране компьютера. Для этого нужно использовать Xbox (его запускают через игровую панель).
Нужно просто нажать Win+G, поставить галочку возле пункта о том, что это игра. Далее нужно нажать на иконки и сделать видеозапись.
Чтобы настроить время, в программе выберите требуемую продолжительность видео. Это способ для тех, кто не желает устанавливать специальные программы для записи.
Видео сохранится в MP4, однако вы не сможете отредактировать его масштаб.
Для этого, все-таки, необходимо установить дополнительные программы.
Программы для того, чтобы записать видео на Windows
- Bandicam. Приложение имеет широкий функционал для того, чтобы записывать видео в хорошем качестве. С его помощью можно снимать до 24 часов, и видео не будут занимать много места.
- Fraps. Программа для создания скриншотов и записи экрана. Она есть в нескольких версиях: бесплатная (с водяным знаком) и платная, в которой отсутствует знак.
Как сделать запись экрана на ноутбуке: Mac
Если вы хотите сделать запись экрана на macOS Mojave, то к ней разработчики добавили новую панель инструментов, чтобы создать скриншоты и запись экрана.
С помощью этой простой функции можно за несколько секунд произвести запись экрана.
- Нажмите клавишу Command+Shift+5.
- Щелкните на запись выбранной области.
- Выделите нужный участок перед началом записи.
- Чтобы остановить видео, используйте клавишу Стоп в меню.
Запись экрана на High Sierra и на более старых версиях
- Запустите медиаплеер QuickTime Player.
- Нажмите Ctrl+Command+N или выберите в меню Файл – Новая запись экрана.
- Активируйте запись и нажмите где-нибудь на экране.
- Остановить запись можно в меню.
- Сохраните файл.