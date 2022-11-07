Сейчас почти все ПК оснащены программным обеспечением.

Оно предполагает возможность записи экрана в считанные минуты. Однако алгоритмы записи экрана на Mac и Windows значительно отличаются.

Как сделать запись на ноутбуке — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Как сделать запись экрана на ноутбуке: Windows

В Windows имеется встроенная функция для записи видео на экране компьютера. Для этого нужно использовать Xbox (его запускают через игровую панель).

Нужно просто нажать Win+G, поставить галочку возле пункта о том, что это игра. Далее нужно нажать на иконки и сделать видеозапись.

Чтобы настроить время, в программе выберите требуемую продолжительность видео. Это способ для тех, кто не желает устанавливать специальные программы для записи.

Видео сохранится в MP4, однако вы не сможете отредактировать его масштаб.

Для этого, все-таки, необходимо установить дополнительные программы.

Программы для того, чтобы записать видео на Windows

Как сделать запись экрана на ноутбуке: Mac

Если вы хотите сделать запись экрана на macOS Mojave, то к ней разработчики добавили новую панель инструментов, чтобы создать скриншоты и запись экрана.

С помощью этой простой функции можно за несколько секунд произвести запись экрана.

Нажмите клавишу Command+Shift+5.

Щелкните на запись выбранной области.

Выделите нужный участок перед началом записи.

Чтобы остановить видео, используйте клавишу Стоп в меню.

Запись экрана на High Sierra и на более старых версиях