Нині Telegram – мабуть, один із найпопулярніших сервісів серед користувачів. З допомогою месенджера люди активно спілкуються між собою, використовують для робочих листувань, мониторять новини тощо.

Однак трапляються випадки, коли з різних причин діалог може зникнути. Що робити, як відновити листування в Telegram – читайте в нашому матеріалі.

Чи можна відновити листування в Telegram

Іноді листування та цілі діалоги можуть раптово видалитися чи зникнути з Telegram. На жаль, повністю відновити втрачену інформацію неможливо, оскільки політика конфіденційності Telegram така, що інформація, яку користувачі надсилають один одному, не архівується.

Зараз дивляться

Річ у тім, що повідомлення спочатку відправляються на сервери месенджера в зашифрованому вигляді, там вони обробляються й надсилаються одержувачу. Дані ж зберігаються у так званій хмарі. Через неї вони синхронізуються із застосунками на пристроях користувачів. Тому, якщо видалити Telegram з телефона або комп’ютера, все ваше листування залишиться й автоматично синхронізується з минулими діалогами.

Якщо видалити повідомлення чи іншу інформацію зі свого чату, воно також видалиться із сервера Telegram. Відновити таке повідомлення неможливо. Аналогічний принцип працює і щодо самих чатів або діалогів. Їх видалення – остаточне й безповоротне.

Як відновити листування в Telegram – інструкція

Листування можна видалити у своєму месенджері, або одночасно у себе та співрозмовника. У першому випадку інформація залишиться в одного користувача. У другому – відновлення листування неможливе.

Telegram не підтримує повне відновлення втрачених повідомлень, проте дещо зробити все ж можна:

Скасуванням видалення чату

Зупинити видалення чату або листування можна тільки в перші 5 секунд після видалення повідомлення. Тож, якщо швидко зреагувати, то можна встигнути скасувати випадкове видалення. Достатньо повторного натискання й листування миттєво повернеться. Коли 5 секунд закінчиться, діалог, на жаль, видалиться назавжди.

Пересиланням повідомлень від співрозмовника

Це можливо, якщо користувач видалив чат тільки у себе. Листування, що залишилися в доступі у співрозмовника, можна переслати знову. Якщо листування буде видалено в обох користувачів, отримати дані назад неможливо.

А щоб не втратити важливу інформацію та не відновлювати листування у Telegram, його краще зберігати у вигляді архіву. Для імпорту або експорту повідомлень необхідно:

перейти до чату із потрібним співрозмовником;

праворуч, вгорі діалогу, натиснути три точки;

вибрати зі списку функцію Імпорт смс;

вибрати формат, місце збереження даних і часові рамки.

Тоді у програмі буде створено архів і почнеться завантаження. Після завантаження необхідно зберегти файл у надійному місці. Його можна буде відкрити будь-якої миті. Архівацію необхідно зробити заздалегідь, якщо планується видалення листування.

Зверніть увагу! Опція архівації доступна лише на комп’ютері.

Ще один варіант – використовувати функцію збереження. Це вбудований діалог у Telegram, в якому можна зберігати важливі дані та інформацію без ризику втратити її.