Сегодня Telegram – пожалуй, один из самых популярных сервисов среди пользователей. С помощью мессенджера люди активно общаются между собой, используют для рабочих переписок, мониторят новости и тому подобное.

Бывают случаи, когда по разным причинам диалог может исчезнуть. Что делать, как восстановить переписку в Telegram – читайте в нашем материале.

Можно ли восстановить переписку в Telegram

Иногда переписка и целые диалоги могут внезапно удалиться или исчезнуть из Telegram. К сожалению, полностью восстановить утраченную информацию невозможно, поскольку политика конфиденциальности Telegram такова, что информация, которую пользователи отправляют друг другу, не архивируется.

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Дело в том, что сообщения сначала отправляются на серверы мессенджера в зашифрованном виде, там они обрабатываются и отправляются получателю. Данные хранятся в, так называемом, облаке. Через него они синхронизируются с приложениями на устройствах пользователей. Поэтому, если удалить Telegram с телефона или компьютера, все ваши переписки останутся и автоматически синхронизируются с прошлыми диалогами.

Если удалить сообщение или другую информацию из своего чата, оно также удалится и с сервера телегрм. Восстановить такое сообщение невозможно. Аналогичный принцип работает и в отношении самих чатов или диалогов. Их удаление окончательное и безвозвратное.

Как восстановить переписку в Telegram – инструкция

Переписку можно удалить в своем мессенджере, либо одновременно у себя и собеседника. В первом случае информация останется у одного пользователя. Во втором — восстановление переписки невозможно.

Telegram не поддерживает полное восстановление утраченных сообщений, однако кое-что сделать все же можно:

Отмена удаления чата

Остановить удаление чата или переписки можно только в первые 5 секунд после удаления сообщения. Если быстро среагировать, то можно успеть отменить случайное удаление. Достаточно повторного нажатия и переписка мгновенно вернется. Когда 5 секунд закончится, диалог, к сожалению, удалится навсегда.

Пересылка сообщений от собеседника

Это возможно, если пользователь удалил чат только у себя. Переписки, оставшиеся в доступе у собеседника, можно переслать снова. Если переписка будет удалена у двух пользователей, получить данные обратно невозможно.

Для того, чтобы не потерять важную информацию и не восстанавливать переписку в Telegram, ее лучше хранить в виде архива. Для импорта или экспорта сообщений необходимо:

перейти в чат с нужным собеседником;

справа, вверху диалога, нажать три точки;

выбрать из списка функцию Импорт смс;

выбрать формат, место сохранения данных и временные рамки.

После этого, в программе создастся архив и начнется загрузка. После загрузки необходимо сохранить файл в надежном месте. Его можно будет открыть в любой момент. Архивацию необходимо сделать заранее, если планируется удаление переписки.

Обратите внимание! Опция архивации доступна только на компьютере.

Еще один вариант – использовать функцию сохранения. Это встроенный диалог в Telegram, в котором можно сохранять важные данные и информацию без риска потерять ее.