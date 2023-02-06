Відкат до заводських налаштувань – це повернення MacBook до вихідного стану. У нього будуть тільки основні функції, ніби користувач тільки дістав ноутбук з коробки. Всі дані, інформація, фото та відео на комп’ютері при цьому видаляються. Як скинути MacBook до заводських налаштувань – читайте в матеріалі.

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Крок 1. Готуємо ноутбук до скидання заводських налаштувань В першу чергу вийдіть з усіх облікових записів. Це стосується таких програм: iTunes, Apple ID, iCloud. Також необхідно розлогінитися і з інших додатків, пов’язаних безпосередньо з вашим MacBook. Не забудьте на листочку записати паролі від усіх акаунтів, щоб потім не втратити до них доступ. Збережіть всі важливі файли. Все, що залишилося у вас на ноутбуці, буде видалено. Тому скопіюйте всі важливі дані на інший носій або перекиньте в хмару.

Крок 2. Перевіряємо, чи під’єднаний ноутбук до електричної мережі та інтернету Перевірте, чи під'єднаний ноутбук до електричної мережі та інтернету. Якщо ні, то це може призвести до серйозних збоїв, хоча таке трапляється досить рідко. Підключення до мережі потрібно для подальшої установки операційної системи.

Крок 3. Перезавантажуємо ноутбук Перезавантажте мак та зачекайте 5-10 хв. Після цього має з’явитися сірий екран перезавантаження. Натисніть клавіші Command + R. Виберіть мову.

Крок 4. Скидаємо налаштування В меню під назвою Службові програми macOS натисніть на Дискова утиліта, а потім кнопку Продовжити. Після цього виберіть внутрішній диск (найчастіше це Macintosh HD). Клацніть на кнопку Стерти (знаходиться вгорі). У новому вікні ставте формат Mac OS Extended і натисніть Стерти.