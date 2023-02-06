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Как сбросить MacBook до заводских настроек: инструкция
Гаджеты

Как сбросить MacBook до заводских настроек: инструкция

6 февраля 2023, 19:23 Анна Голишевская

Откат к заводским настройкам – это возврат MacBook в исходное состояние. У него будут только основные функции, будто пользователь только достал ноутбук из коробки. Все данные, информация, фотографии и видео на компьютере при этом удаляются. Как сбросить MacBook до заводских настроек –  читайте в материале.

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Шаг 1. Готовим ноутбук к сбросу заводских настроек

  1. В первую очередь выйдите из всех аккаунтов. Это касается таких программ: iTunes, Apple ID, iCloud. Также необходимо выйти из других приложений, связанных непосредственно с вашим MacBook.
  2. Не забудьте на листе записать пароли от всех аккаунтов, чтобы потом не потерять к ним доступ.
  3. Сохраните все важные файлы. Все, что осталось у вас на ноутбуке, будет удалено. Поэтому скопируйте все важные данные на другой носитель или опрокиньте в облако.

Шаг 2. Проверяем, подключен ли ноутбук к электрической сети и интернету

Убедитесь, что ноутбук подключен к электрической сети и Интернету. Если нет, это может привести к серьезным сбоям, хотя такое случается довольно редко. Подключение к сети требуется для последующей установки операционной системы.

Шаг 3. Перезагружаем ноутбук

Перезагрузите MacBook и подождите 5-10 мин.

После этого должен появиться серый экран перезагрузки. Нажмите Command+R. Выберите язык.

Шаг 4. Сбрасываем настройки

  1. В меню под названием Служебные программы macOS нажмите Дисковая утилита, а затем Продолжить.
  2. После этого выберите внутренний диск (чаще всего Macintosh HD).
  3. Щелкните кнопку Стереть (находится вверху).
  4. В новом окне ставьте формат Mac OS Extended и нажмите Удалить.

Шаг 5. Переустанавливаем macOS

После очистки диска выберите Переустановить macOS (OS X). Таким способом автоматически будет загружена новая версия операционной системы.

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