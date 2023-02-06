Откат к заводским настройкам – это возврат MacBook в исходное состояние. У него будут только основные функции, будто пользователь только достал ноутбук из коробки. Все данные, информация, фотографии и видео на компьютере при этом удаляются. Как сбросить MacBook до заводских настроек – читайте в материале.
Шаг 1. Готовим ноутбук к сбросу заводских настроек
- В первую очередь выйдите из всех аккаунтов. Это касается таких программ: iTunes, Apple ID, iCloud. Также необходимо выйти из других приложений, связанных непосредственно с вашим MacBook.
- Не забудьте на листе записать пароли от всех аккаунтов, чтобы потом не потерять к ним доступ.
- Сохраните все важные файлы. Все, что осталось у вас на ноутбуке, будет удалено. Поэтому скопируйте все важные данные на другой носитель или опрокиньте в облако.
Шаг 2. Проверяем, подключен ли ноутбук к электрической сети и интернету
Убедитесь, что ноутбук подключен к электрической сети и Интернету. Если нет, это может привести к серьезным сбоям, хотя такое случается довольно редко. Подключение к сети требуется для последующей установки операционной системы.
Шаг 3. Перезагружаем ноутбук
Перезагрузите MacBook и подождите 5-10 мин.
После этого должен появиться серый экран перезагрузки. Нажмите Command+R. Выберите язык.
Шаг 4. Сбрасываем настройки
- В меню под названием Служебные программы macOS нажмите Дисковая утилита, а затем Продолжить.
- После этого выберите внутренний диск (чаще всего Macintosh HD).
- Щелкните кнопку Стереть (находится вверху).
- В новом окне ставьте формат Mac OS Extended и нажмите Удалить.
Шаг 5. Переустанавливаем macOS
После очистки диска выберите Переустановить macOS (OS X). Таким способом автоматически будет загружена новая версия операционной системы.