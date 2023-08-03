Як повністю видалити акаунт Google

Про Google зараз знають, напевно, всі. Цей цифровий гігант дозволяє нам не лише шукати інформацію в інтернеті та користуватись електронною поштою, але і створювати різного роду документи, презентації, проводити онлайн-конференції та керувати бізнесом.

Але у житті може настати момент, коли доведеться видалити звідти обліковий запис. Проте як це зробити? Факти ICTV розкажуть тобі покрокову інструкцію, як назавжди видалити акаунт Google.

Крок 1. Врахуйте усі наслідки видалення Google-акаунту Важливо пам'ятати, що до вашого облікового запису може бути підв'язано багато сервісів від Google. Тому всі дані, які стосуються Gmail, YouTube, диску, календаря та інших додатків, будуть втрачені назавжди.

Крок 2. Авторизуйтесь у своєму акаунті Google, який плануєте видалити, та перейдіть на сторінку облікового запису Для того, щоб перейти на сторінку облікового запису, який ви плануєте видалити, вам потрібно авторизуватись у ньому - ввести логін та пароль. Доступ до налаштувань акаунту ви зможете отримати, коли натиснете на іконку у правому верхньому кутку початкової вкладки та перейдете на Керування обліковим записом Google.

Крок 3. Перейдіть у розділ Дані та персоналізація Коли ви опинитесь на вкладці налаштувань свого облікового запису Google, вам варто натиснути на Дані й персоналізація.

Крок 4. Збережіть свої дані, якщо це потрібно Якщо ви все ж плануєте видалити свій акаунт, але не хочете втрачати важливі дані, які там зберігаються, то їх можна заархівувати. Для цього потрібно перейти в розділ Дані й персоналізація та знайти пункт Завантажте свої дані. Після цього ви автоматично перейдете на сервіс Google Takeout, де зможете обрати, що хочете заархівувати.