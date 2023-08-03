Как полностью удалить аккаунт Google

О Google сейчас знают наверняка все. Этот цифровой гигант позволяет нам не только искать информацию в интернете и пользоваться электронной почтой, но и создавать разного рода документы, презентации, проводить онлайн-конференции и управлять бизнесом.

Но в жизни может наступить момент, когда придется удалить оттуда учетную запись. Однако как это сделать? Факты ICTV расскажут тебе пошаговую инструкцию, как навсегда удалить аккаунт Google.

Шаг 1. Учтите все последствия удаления Google-аккаунта Важно помнить, что к аккаунту может быть подвязано много сервисов от Google. Поэтому все данные, относящиеся к Gmail, YouTube, диску, календарю и другим приложениям, будут потеряны навсегда.

Шаг 2. Авторизуйтесь в своем аккаунте Google, который планируете удалить, и перейдите на страницу учетной записи Для того, чтобы перейти на страницу аккаунта, который вы планируете удалить, вам необходимо авторизоваться в нем - ввести логин и пароль. Доступ к настройкам учетной записи вы сможете получить, когда нажмете на иконку в правом верхнем углу начальной вкладки и перейдете на Управление аккаунтом Google.

Шаг 3. Перейдите в раздел Данные и персонализация Когда вы окажетесь на вкладке настроек аккаунта Google, вам стоит нажать на Данные и персонализация.

Шаг 4. Сохраните свои данные, если это нужно Если вы все же планируете удалить свой аккаунт, но не хотите терять важные данные, которые там хранятся, то их можно заархивировать. Для этого нужно перейти в раздел Данные и персонализация и найти пункт Загрузите свои данные. После этого вы автоматически перейдете на сервис Google Takeout, где сможете выбрать, что хотите заархивировать.