Воно працює: американські вчені створили перше у світі мило з пластику

Американський вчений та доцента хімії з Вірджинського технологічного інституту Гуолян Лю відкрив метод перероблювання пластику у мило.

В інтерв’ю The Guardian він розповів, що пластмаса хімічно подібна до жирних кислот, які є одним з основних інгредієнтів мила.

Ця схожість підказала йому, як можна перетворити поліетилен на жирні кислоти, а потім – на мило.

Проблема полягала в розмірі: молекулярно пластик дуже великий, близько 3 000 атомів вуглецю в довжину, тоді як жирні кислоти набагато менші.

Рішення прийшло до Лю у Різдвяну ніч, коли він дивився на камін. Коли горять дрова, з’являється дим, який складається з дрібних частинок дров. Лю було цікаво, чи спалювання пластику відбуватиметься так само.

– Дрова здебільшого складаються з полімерів, таких як целюлоза. Спалювання дров розщеплює ці полімери на короткі ланцюжки, а потім на маленькі газоподібні молекули до повного окислення до вуглекислого газу. Якщо ми аналогічно розщепимо молекули синтетичного поліетилену, але зупинимо процес до того, як вони розпадуться до маленьких газоподібних молекул, то отримаємо коротколанцюгові молекули, схожі на поліетилен, – розповів хімік.

Лю та його колеги побудували реактор, схожий на піч, який можна було використовувати для безпечного спалювання пластику.

Температура внизу була достатньо високою, щоб розщепити полімерні ланцюги, а зверху – достатньо низькою, щоб запобігти їхньому надмірному розщепленню.

Вчені зібрали залишки й виявили, що продукт, який вони створили, був коротколанцюговим поліетиленом, різновидом воску. Потім вони перетворили віск на мило.

– Це перше у світі мило, виготовлене з пластику. Воно має дещо унікальний колір. Але воно працює, – зазначив Лю.

Цей метод працює з поліетиленом і поліпропіленом – двома найпоширенішими видами пластику.

Разом вони складають близько половини всіх пластикових відходів: близько 200 млн тонн щороку.

Понад 80% пластикових відходів потрапляє на звалища, тоді як менш як 10% переробляється.

– Забруднення пластиком є глобальною проблемою. Це одна з головних проблем, з якою стикається наше суспільство, і це лише частина великого пазла. Нам потрібні спільні зусилля між дослідницькою та промисловою спільнотами. А найкращий спосіб уникнути пластикового забруднення – звести до мінімуму використання пластику, – наголосив вчений.

Однією з переваг методу Лю є те, що він працює з пластиком “з вичерпаним терміном придатності”, який не можна переробити звичайними способами. Метод також був розроблений таким чином, щоб його можна було масштабувати для використання в промислових умовах.