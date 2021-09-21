У мережі з’явилося відео з повітряною атакою птаха на дрона-кур’єра компанії Wing, дочірньої компанії Google, яка з 2019 року поставляє різні товари жителям столиці Австралії.

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Повітряні посильні Wing використовують програмне забезпечення для інформування авіадиспетчерів про своє місцеперебування, щоб уникнути зіткнення з іншими кур’єрами. Але 41-секундне відео показує, що птахи — більш непередбачувана перешкода. Поки дрон Wing намагається приземлитися, до нього неодноразово підлітає чорний ворон, який атакує його. Однак коптер відлітає після доставляння посилки.

Поки невідомо, чи отримав птах пошкодження. Подібні ситуації можуть завдати шкоди як птаху, так і дрону, який може звалитися на голови людей і проїжджу частину.

Дрони Wing здатні доставляти невеликі посилки повітрям. Процес досить простий — оператор прикріплює посилку до троса дрона, і літальний апарат опускає посилку на землю після прильоту на місце призначення.

Після цього коптер Wing повертається на базу для підзарядки та доставлення чергової посилки. Оскільки дронам потрібна точка висадки, зараз вони найкраще підходять для використання в приміських районах, де у людей є двори, вільні від перешкод.

Компактні літальні апарати можуть бути корисні не тільки на Землі — крихітний безпілотник Ingenuity на Марсі здійснив 13-й успішний політ. Дрон зробив кілька знімків, які помітно спростять навігацію марсоходу Perseverance.