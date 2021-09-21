В сети появилось видео с воздушной атакой птицы на дрона-доставщика компании Wing, дочерней компании Google, которая с 2019 года поставляет различные товары жителям столицы Австралии.

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Воздушные посыльные Wing используют программное обеспечение для информирования авиадиспетчеров о своем местонахождении, чтобы избежать столкновения с другими курьерами. Но 41-секундное видео показывает, что птицы — более непредсказуемое препятствие. Пока дрон Wing пытается приземлиться, к нему неоднократно подлетает черный ворон, который атакует его. Однако коптер улетает после доставки посылки.

Пока неизвестно, получила ли птицы повреждения. Подобные ситуации могут нанести вред как птице, так и дрону, который может свалиться на головы людей и проезжую часть.

Дроны Wing способны доставлять небольшие посылки по воздуху. Процесс достаточно прост — оператор прикрепляет посылку к тросу дрона, и летательный аппарат опускает посылку на землю после прилета на место назначения.

После этого коптер Wing возвращается на базу для подзарядки и доставки очередной посылки. Поскольку дронам нужна точка высадки, они в настоящее время лучше всего подходят для использования в пригородных районах, где у людей есть дворы, свободные от препятствий.

Компактные летательные аппараты могут быть полезны не только на Земле — крошечный беспилотник Ingenuity на Марсе совершил 13-й успешный полет. Дрон сделал несколько снимков, которые заметно упростят навигацию марсоходу Perseverance.