Uniqlo – популярный японский бренд одежды. Компания производит вещи сегмента масс-маркет. Приобрести интересный элемент можно непосредственно в магазине Uniqlo в Украине или на сайтах. Как заказать Uniqlo в Украину – читайте в материале.
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Uniqlo: как заказать быстро и доступно
- Для начала необходимо зарегистрироваться на официальном международном сайте Uniqlo. Для этого необходимо ввести вашу страну, город, ФИО, почту, номер телефона и номер банковской карты.
- Зайдите в главное меню сайта после регистрации и выберите одежду, которую вы хотите купить.
- Нажмите на корзину и введите еще один адрес – MyMeest.
- В личном кабинете выберите страну заказа. К примеру, Польшу.
- Выбрав страну, вы получите реквизиты адреса для доставки, которые необходимо вписать в окошко и нажать Deliver to this address.
- Произведите оплату.
- Получите в личном кабинете Uniqlo специальный треккинг-код и добавьте его в личный кабинет Mymeest.
- На сайте Mymeest сформируйте отправку из Польши в Украину (например, на отделение НП, которое вам подходит).
- Оплатите стоимость доставки.
- Когда товар придет в Украину, заберите посылку.
Uniqlo: как заказать на украинской версии сайта
- Если вы хотите, чтобы заказ пришел быстрее, можно заказать одежду Uniqlo на сайте.
- Зайдя на uniqraine.com, необходимо выбрать интересующий вас товар, зайти в корзину и ввести свои данные.
- Для оформления заказа заполните заявку: ФИО, адрес доставки, телефон, удобный способ получения заказа и способ оплаты.
- Ориентировочное время ожидания посылки – неделя.