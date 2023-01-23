Uniqlo: как заказать быстро и доступно

Для начала необходимо зарегистрироваться на официальном международном сайте Uniqlo . Для этого необходимо ввести вашу страну, город, ФИО, почту, номер телефона и номер банковской карты.

Зайдите в главное меню сайта после регистрации и выберите одежду, которую вы хотите купить.

Нажмите на корзину и введите еще один адрес – MyMeest .

В личном кабинете выберите страну заказа. К примеру, Польшу.

Выбрав страну, вы получите реквизиты адреса для доставки, которые необходимо вписать в окошко и нажать Deliver to this address.

Произведите оплату.

Получите в личном кабинете Uniqlo специальный треккинг-код и добавьте его в личный кабинет Mymeest.

На сайте Mymeest сформируйте отправку из Польши в Украину (например, на отделение НП, которое вам подходит).

Оплатите стоимость доставки.