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Uniqlo: как заказать в Украину одежду японского бренда

23 января 2023, 19:16 Анна Голишевская

Uniqlo – популярный японский бренд одежды. Компания производит вещи сегмента масс-маркет. Приобрести интересный элемент можно непосредственно в магазине Uniqlo в Украине или на сайтах. Как заказать Uniqlo в Украину – читайте в материале.

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В Украине можно заказать бренд Uniqlo следующими способами:

  • на официальном сайте Uniqlo;
  • через приложение MyMeest;
  • на сайте маркетплейса Kasta;
  • на сайте Rozetka и т.д.

Uniqlo: как заказать быстро и доступно

  1. Для начала необходимо зарегистрироваться на официальном международном сайте Uniqlo. Для этого необходимо ввести вашу страну, город, ФИО, почту, номер телефона и номер банковской карты.
  2. Зайдите в главное меню сайта после регистрации и выберите одежду, которую вы хотите купить.
  3. Нажмите на корзину и введите еще один адрес – MyMeest.
  4. В личном кабинете выберите страну заказа. К примеру, Польшу.
  5. Выбрав страну, вы получите реквизиты адреса для доставки, которые необходимо вписать в окошко и нажать Deliver to this address.
  6. Произведите оплату.
  7. Получите в личном кабинете Uniqlo специальный треккинг-код и добавьте его в личный кабинет Mymeest.
  8. На сайте Mymeest сформируйте отправку из Польши в Украину (например, на отделение НП, которое вам подходит).
  9. Оплатите стоимость доставки.
  10. Когда товар придет в Украину, заберите посылку.

Uniqlo: как заказать на украинской версии сайта

  1. Если вы хотите, чтобы заказ пришел быстрее, можно заказать одежду Uniqlo на сайте.
  2. Зайдя на uniqraine.com, необходимо выбрать интересующий вас товар, зайти в корзину и ввести свои данные.
  3. Для оформления заказа заполните заявку: ФИО, адрес доставки, телефон, удобный способ получения заказа и способ оплаты.
  4. Ориентировочное время ожидания посылки – неделя.

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