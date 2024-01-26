Количество украинцев, которые ежедневно пользуются интернетом, за год выросло с 72% до 80%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного при поддержке UNDP и Швеции.

Украинцы стали чаще пользоваться интернетом

Исследование показало, что, начиная с 2021 года, показатель людей, которые ежедневно заходят в сеть, увеличился более чем на 10%.

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11% украинцев в 2023 году пользовались интернетом нерегулярно: 2-3 часа в неделю и реже. Не пользовались интернетом вообще 9% респондентов. За два года (2021-2023) доля последних уменьшилась на 5%.

Всеукраинский опрос провели в сентябре-октябре 2023 года среди жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, проживавших на территориях, которые контролировало правительство Украины по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Для этого был выбран метод телефонных интервью с использованием компьютера (CATI), всего было проведено 2014 интервью.

КМИС провел исследование по заказу Программы развития ООН (UNDP) в Украине при поддержке Швеции и в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. Партнеры ежегодно анализируют уровень пользования электронными услугами и интернетом среди граждан.