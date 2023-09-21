У Дії стала доступною послуга оплати штрафів за адміністративне правопорушення. Зараз триває запис на бета-тест.

Послуга в Дії дасть змогу оплатити штраф без папірців, походів до суду і банку – достатньо всього кілька кліків у застосунку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

– Часто адмінпорушення скоюють через незнання законів і правил. Наприклад, ви пройшли митний контроль, але не задекларували кошти. Або курили в забороненому місці. Кейсів багато… Наразі нам треба переконатися, що послуга працює максимально зручно і коректно, – написав він.

Федоров закликав українців приєднуватися до бета-тесту. На це мають право особи, які досягли 16 років, мають верифікований РНОКПП у Дії та судову справу зі штрафом за адміністративне порушення.

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Записатися на бета-тест можна через Telegram.

Фото: Дія