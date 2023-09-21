В Дії стала доступной услуга оплаты штрафов за административное правонарушение. Сейчас идет запись на бета-тест.

Услуга в Дії позволит оплатить штраф без бумажек, походов в суд и банк — достаточно всего несколько кликов в приложении. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

— Часто админнарушения совершают из-за незнания законов и правил. Например, вы прошли таможенный контроль, но не задекларировали средства. Или курили в запрещенном месте. Кейсов много… Сейчас нам надо убедиться, что услуга работает максимально удобно и корректно, — написал он.

Федоров призвал украинцев присоединяться к бета-тесту. На это имеют права особы, достигшие 16 лет, у которых есть верифицированный РНУКПН в Дії и судебное дело со штрафом за административное нарушение.

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Записаться на бета-тест можно через Telegram.

Фото: Дія