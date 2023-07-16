Наразі в Україні триває повномасштабна війна і публікація багатьох тем у сомережах не на часі. Факти ICTV розпитали експерта, на які теми актуально робити пости в Instagram зараз, а що є суто забороненим контентом як для особистих сторінок, так і для брендів. Ми також звернулися до свіжого дослідження цих процесів у соцмережах.

Прийнятні теми для посту в Instagram

Якщо ви не публічна особистість, а звичайна людина, то на вас лежить менша соціальна відповідальність, аніж на брендах та відомих блогерах. Проте зазначені нижчі орієнтири на теми для посту в Instagram будуть актуальними і для вас, якщо не хочеться дратувати своїх друзів та знайомих недоречним контентом.

Домашній затишок і родина

Як зазначає керівниця відділу роботи із соцмережами Starlight Media Новини Дарина Манзюк, зараз українці дуже цінують домашню атмосферу, адже людям дійсно не вистачає цього. Тож пости в Instagram на тему родини – те, що треба.

– Якщо ми говоримо про SMM під час війни, то, звісно, він змінився, бо є теми, які дуже круто заходять, а є ті, які дійсно неприйнятні. Наприклад, точно зайде матеріал на тему, де відпочити з родиною на вихідних, – каже вона.

Але, зауважує Манзюк, дуже неоднозначно люди відреагують на матеріал, скільки коштуватимуть готелі у Хорватії у 2023 році.

– Хоча буде й сегмент аудиторії, яким і це буде цікаво, бо насправді люди не припинили їздити. Звісно, подорожей поменшало, але вони залишаються, просто у набагато меншій кількості. Але, знову ж таки, більшість аудиторії це може розлютити. Тому робимо акцент на сім’ї, на домашньому затишку, – радить експертка.

Згідно з дослідженням Gradus Research, яке проводилось у травні-червні 2023 року, загалом ставлення до зображення сім’ї у рекламі бренди вважають доречним. Проте цікаво, що для маркетологів тема родини належить до ризикових – через побоювання, що це може травмувати.

– Чому? Оскільки вони (маркетологи. – Ред.) вважають, що в людей із розділеними сім’ями чи в тих, хто втратив близьких на війні, це може викликати негативні конотації. Проте більшість маркетологів у межах глибинних інтерв’ю сказали про сім’ю як опору, цінність, можливість отримати моральну підтримку і стабілізувати свій психологічний стан, – йдеться у дослідженні.

Волонтерство

Ще однією найбільш позитивно зарядженою для людей темою є волонтерство. Такий контекст впливає на людей заспокійливо та позитивно.

– Наступне, що ще можна постити в Instagram, це допомога ЗСУ. Якщо ви допомагаєте ЗСУ, якщо ви донатите, якщо ви підтримуєте якимось іншим способом, то про це обов’язково потрібно говорити. Насправді для багатьох людей важливо саме це, адже, купуючи у вас продукт або дивлячись вашу рекламу, вони розуміють, що частина вашого прибутку піде на ЗСУ. А це означає, що вони до цього долучилися, – каже Манзюк.

Проте дослідження Gradus Research демонструє і зворотній бік цієї теми. Справа у тому, що благодійність, через те, що вона сприймається людьми як допомога згори вниз, здається проявом спеціального піару і теж не залучає людей емоційно.

Не варто й забувати про те, що за 500 днів війни люди втомилися від цього контексту, їм вистачає новин і їхнього сьогодення в умовах постійних повітряних тривог. Тож тут досить тонка межа. Не потрібно перетворювати ваш особистий акаунт або бренд на стрічку новин чи публікувати пости про жертви, тут можна елементарно говорити про допомогу.

– Якщо ви блогер і публікуєте виключно контент лайфстайл, не зачіпаючи жодним чином війну, то це справді дратує аудиторію. Бо так, люди хочуть розвантажитися, люди хочуть подивитися трішечки й розважального. Але завжди і в розважальному, і в лайфстайлі повинна якимось чином бути тема війни, – додає Дарина Манзюк.

Також, окрім самих донатів, дуже класно люди сприймають, коли бренди роблять щось для військових або їхніх родин.

– Для прикладу, те, що мені спало на думку, якщо ви магазин квітів, то класна ініціатива – знімати на відео, як ви даруєте квіти просто так військовому, як жест вдячності. По-перше, це приємно для людини, по-друге, це дуже потужна реклама вашого бренду, бо такі речі заходять, – радить експертка.

Але тут все індивідуально, адже для кожного виду брендів, для кожної тематики є окремі види постів.

Радість

Соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк каже, що є ще одна емоція, на яку великий запит споживачів, – це радість.

– Радість не обов’язково у контексті святкування, чи жартів, це може бути благодійність, ЗСУ. Позитив – це те, що бренди можуть доставляти своїм споживачам, підтримуючи їх. Радість доречна, делікатна і допоміжна. І радість у комунікаціях однозначно має проявлятися, бо вона допомагає людям жити далі, – коментує вона.

Неприйнятні теми для посту в Instagram

Паразитування на символах ЗСУ, зображення святкування чи жарти є неприйнятими.

Святкування

Але тут є важлива деталь.

– От, якщо ми говоримо про блогерів, то людей просто шалено дратує, коли вони бачать святкування їх із друзями, на дні народження або похід до клубу. Це не окей. Проте, до речі, якщо святкування у сімейному колі, саме з родиною – це вважається прийнятним, – каже Манзюк.

Вона зауважує, що брендам не варто показувати святкування корпоративних свят в Instagram.

Паразитування на символах ЗСУ

Неприйнятно, на думку маркетинг-директорів, паразитувати на символах ЗСУ. Тут ідеться про маніпулятивне застосування символів, так званої байрактарщини. Також неприйнятним вони вважають використання в комунікаціях чутливих тем, наприклад, згадування подій у Бучі чи Ірпені, оскільки вони дають емоційний фідбек, але травматичного характеру.

Гумор і жарти

Крім того, згідно з дослідженням Gradus Research, 58% опитаних громадян вважають гумор і жарти неприйнятними у комунікаціях брендів під час війни. Проте гумор залишається національним антидотом від стресу, а бренди озвучують думку про те, що якщо звичайні люди продовжують жартувати у соцмережах і створюють меми, це означає, що їм теж можна це робити, лише з певною обережністю.

Отже, під час війни пости в Instagram можуть як підтримати аудиторію, так і розлютити її. Все досить індивідуально, залежить від контексту та має відчуватися інтуїтивно. Це має бути доречно та, головне, щиро.