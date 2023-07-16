В Украине продолжается полномасштабная война, и публикация многих тем в соцсетях сейчас табуирована. Факты ICTV расспросили эксперта, на какие темы актуально делать посты в Instagram, а что является сугубо запрещенным контентом как для личных страниц, так и для брендов. Мы также просмотрели свежее исследование данных процессов в соцсетях.

Приемлемые темы для поста в Instagram

Если вы не публичная личность, а обычный человек, то на вас лежит меньшая социальная ответственность, чем на брендах и известных блогерах. Однако указанные ниже ориентиры на темы для поста в Instagram будут актуальными и для вас, если не хочется раздражать своих друзей и знакомых неуместным контентом.

Домашний уют и семья

Как отмечает руководитель отдела работы с соцсетями Starlight Media Новости Дарина Манзюк, сейчас украинцы ценят домашнюю атмосферу, так как этого им действительно не хватает. Поэтому посты в Instagram на тему семью — то, что нужно.

— Если мы говорим о SMM во время войны, то, конечно, он изменился, потому что есть темы, которые очень круто заходят, а есть те, которые действительно неприемлемы. Например, точно зайдет материал на тему, где отдохнуть с семьей на выходных, — говорит она.

Однако, как отмечает Манзюк, очень неоднозначно люди отреагируют на материал, сколько будут стоить отели в Хорватии в 2023 году.

— Хотя, конечно, будет сегмент аудитории, которым и это интересно, потому что на самом деле люди не перестали ездить. Конечно, этого стало меньше, но оно остается, просто в гораздо меньшем количестве. Но, опять же, большинство это может разозлить. Поэтому делаем акцент на семье, на домашнем уюте, — советует эксперт.

Согласно исследованию Gradus Research, которое проводилось в мае-июне 2023 года, в целом отношение к изображению семьи в рекламе бренды считают уместным. Однако интересно, что для маркетологов данная тема – в нише рискованных, из-за опасений, что это может травмировать.

— Поскольку они (маркетологи. — Ред.) считают, что у людей с разделенными семьями или у тех, кто потерял близких на войне, это может вызвать негативные коннотации. Однако большинство маркетологов, в рамках глубоких интервью, сказали о семье, как опоре, ценности, возможности получить моральную поддержку и стабилизировать свое психологическое состояние, — говорится в исследовании.

Волонтерство

Еще одной наиболее положительно заряженной для людей темой является волонтерство. Такой контекст влияет на людей успокаивающе и положительно.

— Следующее, что еще можно постить в Instagram, это помощь ВСУ. Если вы помогаете ВСУ, если вы донатите, если вы поддерживаете каким-то другим способом, то об этом обязательно нужно говорить. На самом деле для многих людей важно именно это, ведь, покупая у вас продукт или смотря вашу рекламу, они понимают, что часть вашей прибыли пойдет на ВСУ. А это значит, что они к этому приобщились, — говорит Манзюк.

Однако исследование Gradus Research демонстрирует и обратную сторону этой темы. Дело в том, что благотворительность из-за того, что она воспринимается людьми как помощь сверху вниз, может показаться специальным пиаром.

Не стоит забывать и о том, что за 500 дней войны люди устали от этого контекста, им хватает новостей и их настоящего в условиях постоянных воздушных тревог. Поэтому здесь достаточно тонкая грань. Не нужно превращать ваш личный аккаунт или бренда в ленту новостей или публиковать посты о жертвах, здесь можно элементарно говорить о помощи.

— Если вы блогер и публикуете исключительно контент лайфстайл, не затрагивая никаким образом войну, то это действительно раздражает аудиторию. Потому что да, люди хотят разгрузиться, люди хотят посмотреть немножечко и развлекательного. Но всегда и в развлекательном, и в лайфстайле, должна каким-то образом быть тема войны, — добавляет Дарина Манзюк.

Также, кроме самих донатов, очень классно люди воспринимают, когда бренды делают что-то для военных или их семей.

— Например, то, что мне в голову пришло, если вы магазин цветов, то классная инициатива – снимать на видео, как вы дарите цветы просто так военному, как жест благодарности. Во-первых, это приятно для человека, во-вторых, это очень мощная реклама вашего бренда, потому что такие вещи заходят, — советует эксперт.

Но здесь все индивидуально, ведь для каждого вида брендов, для каждой тематики есть отдельные виды постов.

Радость

Социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк отмечает, что есть еще одна эмоция, на которую большой запрос потребителей, – это радость.

— Радость не обязательно в контексте празднования, или шуток, это может быть благотворительность, ВСУ. Позитив — это то, что бренды могут доставлять своим потребителям, поддерживая их. Радость уместна, деликатна и вспомогательна. И радость в коммуникациях однозначно должна проявляться, потому что она помогает людям жить дальше, — комментирует она.

Неприемлемые темы для поста в Instagram

Паразитирование на символах ВСУ, изображения празднования или шутки являются неприемлемыми.

Празднование

Но здесь есть важная деталь.

— Итак, если мы говорим о блогерах, то людей просто безумно раздражает, когда они видят празднование их с друзьями, на дне рождения или поход в клуб. Это не окей. Но, кстати, если празднование в семейном кругу, именно с семьей, это считается приемлемым, — говорит Манзюк.

Она отмечает, что брендам не стоит показывать празднование корпоративных праздников в Instagram.

Паразитирование на символах ВСУ

Неприемлемо, по мнению маркетинг-директоров, паразитировать на символах ВСУ. Здесь речь идет о манипулятивном применении символов, так называемой байрактарщине. Также неуместным они считают использование в коммуникациях чувствительных тем, например, упоминание событий в Буче или Ирпене, поскольку они дают эмоциональный фидбек, но травматического характера.

Юмор и шутки

Кроме того, согласно исследованию Gradus Research, 58% опрошенных граждан считают юмор и шутки неприемлемыми в коммуникациях брендов во время войны. При этом юмор остается национальным антидотом стресса, а бренды озвучивают мнение о том, что если обычные люди продолжают шутить в соцсетях и создают мемы, это означает, что им тоже можно это делать, только с определенной осторожностью. Итак, во время войны посты в Instagram могут, как поддержать аудиторию, так и разозлить ее. Все достаточно индивидуально, зависит от контекста и должно чувствоваться интуитивно. Это должно быть уместно и, главное, искренне.