Американська компанія Apple вперше стала лідером ринку смартфонів у 2023 році й отримала 20% його частки. Про це йдеться у звіті International Data Corporation (IDC).

Apple обійшла Samsung на ринку смартфонів

Протягом 2023 року Apple відвантажила 234,6 млн iPhone і зайняла 20,1% світового ринку (+3,7%). Водночас компанія Samsung спустилася на друге місце з результатом 226,6 млн одиниць, а її частка скоротилася до 19,4% (-13,6%).

Востаннє Samsung поступався лідерством у 2010 році – у часи слави Nokia (тоді фінський виробник ще контролював третину ринку).

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Третє місце посіла китайська компанія Xiaomi з результатом 145,9 млн смартфонів – на 12,5% менше, ніж у 2022-му. Четверте та п’яте місця теж за китайськими брендами – Oppo та Transsion.

Загалом світовий ринок смартфонів у 2023 році упав на 3,2%, а поставки скоротилися до 1,17 млрд одиниць. Ситуація залишається складною, але ринок рухається до відновлення.