Американская компания Apple впервые стала лидером рынка смартфонов в 2023 году и получила 20% его доли. Об этом говорится в отчете International Data Corporation (IDC).

Apple обошла Samsung на рынке смартфонов

В течение 2023 года Apple отгрузила 234,6 млн iPhone и заняла 20,1% мирового рынка (+3,7%). В то же время компания Samsung спустилась на второе место с результатом 226,6 млн единиц, а ее доля сократилась до 19,4% (-13,6%).

Последний раз Samsung уступал лидерство в 2010 году — во времена славы Nokia (тогда финский производитель еще контролировал треть рынка).

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Третье место заняла китайская компания Xiaomi с результатом 145,9 млн смартфонов — на 12,5% меньше, чем в 2022-м. Четвертое и пятое места тоже за китайскими брендами — Oppo и Transsion.

В целом мировой рынок смартфонов в 2023 году упал на 3,2%, а поставки сократились до 1,17 млрд единиц. Ситуация остается сложной, но рынок движется к восстановлению.