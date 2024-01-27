Іноді користувачі TikTok помилково публікують репости. Як видалити небажаний репост і скасувати повторну публікацію в TikTok, читайте на Фактах ICTV.

Що таке репост у TikTok

Кнопка Repost використовується на платформі для повторної публікації відео, яке користувач вважає цікавим для своєї аудиторії. Цю функцію дуже легко використовувати – републікувати своє улюблене відео можна буквально одним натисканням.

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Як прибрати репост у TikTok

Скасувати або видалити репост на платформі дуже просто. Для цього потрібно виконати такі дії:

Відкрийте у своєму акаунті відеоролик, який ви опублікували та вирішили видалити. Тепер натисніть кнопку Поділитися. Натисніть на жовту кнопку Видалити репост. Підтвердьте на повідомленні, що з’явилося, своє рішення, вибравши опцію Видалити ще раз.

Після цього відео, яке ви помилково реопублікували, зникне з вашого акаунта TikTok.