Іноді користувачі TikTok помилково публікують репости. Як видалити небажаний репост і скасувати повторну публікацію в TikTok, читайте на Фактах ICTV.
Що таке репост у TikTok
Кнопка Repost використовується на платформі для повторної публікації відео, яке користувач вважає цікавим для своєї аудиторії. Цю функцію дуже легко використовувати – републікувати своє улюблене відео можна буквально одним натисканням.
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Як прибрати репост у TikTok
Скасувати або видалити репост на платформі дуже просто. Для цього потрібно виконати такі дії:
- Відкрийте у своєму акаунті відеоролик, який ви опублікували та вирішили видалити.
- Тепер натисніть кнопку Поділитися.
- Натисніть на жовту кнопку Видалити репост.
- Підтвердьте на повідомленні, що з’явилося, своє рішення, вибравши опцію Видалити ще раз.
Після цього відео, яке ви помилково реопублікували, зникне з вашого акаунта TikTok.
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