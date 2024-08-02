Бездротові навушники – обов’язковий ґаджет кожного меломана і жителя мегаполісу. Скоротити час очікування автобуса або черги в магазині допоможуть бездротові навушники, але їх часто роблять у мінімалістичному дизайні, зокрема й зарядний кейс.

Факти ICTV детально розкажуть, як зрозуміти, що AirPods заряджаються.

Як зрозуміти, що навушники заряджаються

Найпростіший спосіб – це поглянути на індикатор на кейсі. У AirPods 1 і 2 покоління та AirPods Pro потрібно відкрити кришку. Якщо індикатор світиться зеленим – навушники повністю заряджені. Якщо помаранчевим – аксесуар заряджається. Якщо індикатор блимає червоним – потрібно зарядити сам кейс.

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Ще один спосіб зрозуміти, заряджаються навушники чи ні – використати iPhone. Підключіть AirPods до смартфона, а потім перейдіть у віджет Заряд батареї. Там відображатиметься рівень підзарядки.

Якщо ввімкнений голосовий помічник Siri, можна в нього поцікавитися, заряджаються AirPods чи ні. Просто скажіть: Привіт, Siri, покажи заряд AirPods.

Якщо аксесуар під’єднано до ноутбука або комп’ютера Mac, відкрийте на пристрої функцію Bluetooth, а потім наведіть курсором на навушники.

Раніше Факти ICTV детально розповіли, як зробити знімок екрана на MacBook. Робити це можна дуже легко – головне не забути поєднання клавіш.