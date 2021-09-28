Компания Amazon выпустила новую игру New World в жанре MMORPG, которую разрабатывали долгие годы. Новый проект устанавливает рекордные показатели популярности в игровом магазине Steam. Интерес к игре появился у фанатов еще во время открытого бета-теста.

Спустя 3 часа после официального релиза количество игроков достигло отметки в 217 тыс. человек. Судя по данным со Steam — это не предел. Пиковый онлайн позволил проекту вырваться на третью строчку рейтинга по популярности в библиотеке — в 14.00 по Киеву в игре одновременно находилось 367 тыс. человек.

Впереди только Counter-Strike: Global Offensive (775 тыс.) и Dota 2 (568 тыс.). Сейчас New World фактически самая популярная платная игра в магазине.

На Twitch ситуация аналогичная. Согласно данным сервиса SteamDB, за игрой блогеров наблюдает около 474 тыс. зрителей.

Пользователи сети в основном хвалят игру, но некоторые остались недовольны проектом:

Лучший симулятор очередей на старте! Все, чего я смог добиться за 2 часа — 3 раза вылететь из очереди для новых игроков.

Спасибо Amazon Games за отличную игру! Глоток свежего воздуха!

Вполне хорошая ММОРПГ с открытым миром и песочницей. Советую, но предупреждаю — надо в начале потерпеть, а потом уже на более высоком уровне будет лучше.

Amazon полностью себя дискредитировали, техническая реализация проекта на низком уровне. Геймплей также страдает.

Скептически относился к данному продукту, но после того, как поиграл в бету, New World стала для меня самой ожидаемой игрой.

Украинским геймерам за новенькую New World в игровом магазине Steam придется заплатить 479 грн.