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New World от Amazon бьет рекорды популярности: не выдерживают серверы

28 сентября 2021, 15:07 Микола Олефіренко
New World
Источник: New World

Компания Amazon выпустила новую игру New World в жанре MMORPG, которую разрабатывали долгие годы. Новый проект устанавливает рекордные показатели популярности в игровом магазине Steam. Интерес к игре появился у фанатов еще во время открытого бета-теста.

Спустя 3 часа после официального релиза количество игроков достигло отметки в 217 тыс. человек. Судя по данным со Steam — это не предел. Пиковый онлайн позволил проекту вырваться на третью строчку рейтинга по популярности в библиотеке — в 14.00 по Киеву в игре одновременно находилось 367 тыс. человек.

New World

Впереди только Counter-Strike: Global Offensive (775 тыс.) и Dota 2 (568 тыс.). Сейчас New World фактически самая популярная платная игра в магазине.

На Twitch ситуация аналогичная. Согласно данным сервиса SteamDB, за игрой блогеров наблюдает около 474 тыс. зрителей.

New World

Пользователи сети в основном хвалят игру, но некоторые остались недовольны проектом:

  • Лучший симулятор очередей на старте! Все, чего я смог добиться за 2 часа — 3 раза вылететь из очереди для новых игроков.
  • Спасибо Amazon Games за отличную игру! Глоток свежего воздуха!
  • Вполне хорошая ММОРПГ с открытым миром и песочницей. Советую, но предупреждаю — надо в начале потерпеть, а потом уже на более высоком уровне будет лучше.
  • Amazon полностью себя дискредитировали, техническая реализация проекта на низком уровне. Геймплей также страдает.
  • Скептически относился к данному продукту, но после того, как поиграл в бету, New World стала для меня самой ожидаемой игрой.

Украинским геймерам за новенькую New World в игровом магазине Steam придется заплатить 479 грн. 

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Источник
Steam
Теги
Amazon , Ігри , Відеоігри
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