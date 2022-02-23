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Інтернет

На сайт Факти ICTV здійснюють хакерську DDos-атаку

23 Лютого 2022, 18:21
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
На сайт Факти ICTV здійснили хакерську атаку
Джерело: Pexels

Сьогодні, 23 лютого, на сайт Факти ICTV здійснюють хакерську DDos-атаку. Через це сервери тимчасово призупинили свою роботу.

Атака розпочалася майже одночасно з атакою на урядові сайти. Спеціалісти відбили атаку, тому зараз сайти Факти ICTV працює коректно та без затримок.

Варто зазначити, що внаслідок DDoS-атаки також перестали працювати сайти Міністерства закордонних справ, Верховної Ради, СБУ та Міноборони. Це сталося приблизно після 16.00.

Раніше урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA прогнозувала, що ще у вівторок, 22 лютого, “можливі кібератаки на веб-ресурси, розміщені в зоні .ua”.

Нагадаємо, що протягом останніх кількох тижнів на урядові сайти здійснили дві потужні кібератаки. Під час другої перестали працювати сайти українських банків, їхні мобільні додатки також призупинили свою роботу.

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Теги
Кібератака , Факти ICTV
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