Сегодня, 23 февраля, на сайт Факты ICTV совершают хакерскую DDos-атаку. Из-за этого серверы временно приостановили свою работу.

Атака началась почти одновременно с атакой на правительственные сайты. Специалисты отбили атаку, поэтому сейчас сайты Факты ICTV работает корректно и без задержек.

Следует отметить, что в результате DDoS-атаки также перестали работать сайты Министерства иностранных дел, Верховной Рады, СБУ и Минобороны. Это произошло примерно после 16.00.

Ранее правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA прогнозировала, что еще во вторник, 22 февраля, “возможны кибератаки на веб-ресурсы, размещенные в зоне .ua”.

Напомним, что за последние несколько недель на правительственные сайты осуществили две мощные кибератаки. Во время второй перестали работать сайты украинских банков, их мобильные приложения также приостановили свою работу.