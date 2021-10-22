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Мем Батько наш Бандера ищут чаще трека Morgenstern

22 октября 2021, 16:01 Микола Олефіренко
Смартфон
Источник: Unsplash

Песня Батько наш Бандера захватила украинские тренды в сети. Настоящий феномен искали чаще, чем совместный трек русских реперов Slava Marlow и Morgenshtern.

По данным из сервиса Google Trends, украинским пользователям мем о Бандере понравился больше, чем творчество зарубежных музыкантов, которые широко известны в России.

Чаще всего песню в исполнении мужского ансамбля Пентархия искали во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской области. 

Меньше всего мем заинтересовал жителей оккупированного Крыма.

@solidarna_molodБатько наш Бандера!♬ оригінальний звук — Віталій Басара

Также песню активно устанавливают на рингтон для смартфонов, о чем свидетельствует поисковая статистика Google.

Напомним, что мем Батько наш Бандера завирусился в сети после того, как группа школьников якобы решила проучить свою учительницу за пророссийскую позицию. Впрочем, эта история оказалась ложью, и учительница сама всячески помогала ученикам воплотить эту идею.

Ролик быстро набрал популярности и стал распространяться социальными сетями, а пользователи начали активно снимать пародии и собственные версии на видео, накладывая на них песню в исполнении мужского ансамбля Пентархия.

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Источник
Google
Теги
мем , Степан Бандера
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