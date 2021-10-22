Песня Батько наш Бандера захватила украинские тренды в сети. Настоящий феномен искали чаще, чем совместный трек русских реперов Slava Marlow и Morgenshtern.

По данным из сервиса Google Trends, украинским пользователям мем о Бандере понравился больше, чем творчество зарубежных музыкантов, которые широко известны в России.

Чаще всего песню в исполнении мужского ансамбля Пентархия искали во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской области.

Меньше всего мем заинтересовал жителей оккупированного Крыма.

Также песню активно устанавливают на рингтон для смартфонов, о чем свидетельствует поисковая статистика Google.

Напомним, что мем Батько наш Бандера завирусился в сети после того, как группа школьников якобы решила проучить свою учительницу за пророссийскую позицию. Впрочем, эта история оказалась ложью, и учительница сама всячески помогала ученикам воплотить эту идею.

Ролик быстро набрал популярности и стал распространяться социальными сетями, а пользователи начали активно снимать пародии и собственные версии на видео, накладывая на них песню в исполнении мужского ансамбля Пентархия.