Ілона Маска звинуватили у блокуванні облікового запису в соцмережі X політичного руху White Dudes for Harris, який збирав кошти на передвиборчу кампанію Камали Гарріс. Обліковий запис заблокували без будь-яких попереджень.

Маска звинуватили у блокуванні акаунта X через допомогу Камалі Гарріс

Так, про це заявили засновники руху White Dudes for Harris. Вони зазначили, що блокування трапилося після великої онлайн-зустрічі, на якій було близько 200 тис. осіб і вдалося зібрати $190 тис. для участі Камали в президентських перегонах.

– Змусив Ілона Маска злякатися, – написав на сайті засновник організації Росс Моралес Рокетто.

Він показав заблоковану сторінку в соцмережі і додав, що, крім блокування, він отримав сотні образ від ботів усередині соцмережі X.

Зараз дивляться

Не зрозуміло, які правила порушив акаунт White Dudes for Harris у сервісі – організатор руху показав скриншот із поясненнями. Зазначається, що призупинення відбулося внаслідок порушення правил платформи і було ініційоване повідомленням користувача.

Через деякий час і величезну кількість заявок про незаконне блокування обліковий запис White Dudes for Harris відновили.

Нагадаємо, що раніше Маск повернув політичну рекламу в X. На неї була заборона ще з 2019 року, але мільярдер вирішив підзаробити на цьому процесі.